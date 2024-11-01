Стало известно, людям с какой группой крови не грозит рак

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Терапевт Наталья Леонтьева объяснила результаты нового исследования, которое показало связь группы крови и предрасположенности к различным болезням, в том числе к онкологии и сахарному диабету.
Так, у людей с первой группой крови наименьшие шансы заболеть такими недугами. То же касается и третьей и четвёртой групп крови. Исследователи определили, что наиболее расположенными к серьёзным заболеваниям оказались обладатели второй группы крови.
А д.м.н., профессор, первый заместитель директора НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Константин Лактионов рассказал о видах рака лёгкого, который подразделяется на мелкоклеточный и немелкоклеточный. Первый практически всегда развивается у курильщиков, он встречается в 15% случаев заболевания и лечится в основном медикаментозно.
Ранее заведующая Центром генетических исследований, кандидат медицинских наук Ирина Петрова заявляла, что наследственный рак груди развивается в 10% случаев.
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«Это связано с особыми свойствами молекулярного состава крови. У людей с первой группой крови отмечается более низкая концентрация молекул, играющих роль в процессах сворачивания, что способствует более эффективному функционированию мозга и сердечно-сосудистой системы. Исследования указывают на то, что люди с первой группой крови реже сталкиваются с заболеваниями сердца и сосудов, а также с опухолями поджелудочной железы и желудка», – пояснила в беседе с RuNews24.ru Леонтьева.
А д.м.н., профессор, первый заместитель директора НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Константин Лактионов рассказал о видах рака лёгкого, который подразделяется на мелкоклеточный и немелкоклеточный. Первый практически всегда развивается у курильщиков, он встречается в 15% случаев заболевания и лечится в основном медикаментозно.
«Другие 85% случаев — немелкоклеточный рак, не такой агрессивный. Он делится примерно поровну еще на два подвида: плоскоклеточный рак и аденокарцинома», — добавил в беседе с «Известиями» врач.
Ранее заведующая Центром генетических исследований, кандидат медицинских наук Ирина Петрова заявляла, что наследственный рак груди развивается в 10% случаев.
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Мелисса Тимофеева