Житель Ростовской области выиграл 30 млн рублей
Житель Ростовской области Сергей сорвал суперприз в размере 30 миллионов рублей, потратив на лотерейный билет 25 рублей. О выигрыше рассказали в пресс-службе «Национальной Лотереи», пишет РИА Новости.
Удачный билет мужчина приобрел через мобильное приложение. Перед этим он прошел внутренний квест и получил средства на покупку нескольких билетов. Главный приз принес один из них.
Сергей намерен потратить деньги на завершение ремонта, автомобиль и новую недвижимость. Его давняя мечта — просторная квартира с панорамным видом.
В день розыгрыша мужчина проходил рядом с домом, где хотел бы поселиться. Теперь он рассчитывает купить жилье именно там.
Шанс выиграть в лотерею зависит от правил конкретного розыгрыша, количества чисел и общего числа проданных билетов. Небольшие призы обычно достаются сравнительно часто: вероятность вернуть стоимость билета или получить минимальный выигрыш может составлять несколько процентов. Однако шанс сорвать крупный джекпот несопоставимо ниже — нередко он составляет один к нескольким миллионам, десяткам миллионов или даже сотням миллионов.
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