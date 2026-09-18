Житель Ростовской области выиграл 30 млн рублей

18 сентября 2026, 07:19

Фото: iStock/Ralf Geithe

Житель Ростовской области Сергей сорвал суперприз в размере 30 миллионов рублей, потратив на лотерейный билет 25 рублей. О выигрыше рассказали в пресс-службе «Национальной Лотереи», пишет РИА Новости.