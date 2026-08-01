Стоматолог предупредила о неожиданной опасности долгого грудного вскармливания

01 августа 2026, 13:49

Стоматолог Беляева: Длительная лактация ведет к патологиям прикуса

Фото: iStock/LightFieldStudios

Длительное грудное вскармливание может привести к проблемам с прикусом у детей. Об этом сообщила стоматолог Мария Беляева, передает Baza.