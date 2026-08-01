Стоматолог предупредила о неожиданной опасности долгого грудного вскармливания
Длительное грудное вскармливание может привести к проблемам с прикусом у детей. Об этом сообщила стоматолог Мария Беляева, передает Baza.
Детские ортодонты утверждают, что у 90 процентов их пациентов наблюдаются патологии прикуса. Врачи связывают это с продолжительной лактацией. По словам Беляевой, длительное сосание груди или бутылочки приводит к недостаточной нагрузке на челюсти, что вызывает их неправильное развитие.
Также Baza, ссылаясь на анонимных гинекологов, указывает, что длительная лактация может увеличивать риск рака груди и способствовать вымыванию кальция из костей. В публикации отмечается, что мода на длительное грудное вскармливание среди молодых матерей появилась около полутора лет назад.
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