Стало известно о скрытых опасностях жары для пищеварительной системы

01 августа 2026, 10:17

Врач Конюхова: Из-за немытых овощей и фруктов растет риск кишечных инфекций

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Гастроэнтеролог, гепатолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Наталья Конюхова объяснила, почему летом растет число отравлений и кишечных инфекций. Об этом пишет «Лента.ру».