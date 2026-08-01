Стало известно о скрытых опасностях жары для пищеварительной системы
Гастроэнтеролог, гепатолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Наталья Конюхова объяснила, почему летом растет число отравлений и кишечных инфекций. Об этом пишет «Лента.ру».
Летом увеличивается число обращений к гастроэнтерологам, поскольку жара способствует активному размножению бактерий и вирусов. Конюхова отметила, что риск пищевых отравлений и кишечных инфекций возрастает из-за употребления немытых овощей и фруктов, некипяченой воды, а также при длительном хранении готовой еды без холодильника.
Кроме того, в летний период часто обостряются хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, добавила врач. Это связано с резкой сменой рациона, когда человек начинает активно употреблять сырые фрукты и овощи, которые могут раздражать слизистую оболочку. Дополнительными факторами риска являются стресс от поездок, смена климата, нарушение режима дня и сбой в графике приема лекарств.
Конюхова добавила, что температурные перепады также могут представлять серьезную опасность. По ее словам, холодные напитки или мороженое в жаркую погоду могут вызвать спазмы, нарушить кровообращение в стенках органов и ухудшить пищеварение. Медик заключила, что переедание во время праздничных застолий с большим количеством жирного мяса, соусов, газированных напитков и алкоголя может привести к изжоге, тяжести и вздутию живота.
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