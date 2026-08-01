В Минздраве перечислили основные признаки старения
Главный внештатный гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева рассказала, какие признаки указывают на старение организма. Об этом пишет РИА Новости.
Врач обратила внимание на явные признаки старения, среди которых снижение функций различных органов и систем, уменьшение скорости передвижения, а также когнитивные и сенсорные расстройства, включая ухудшение зрения и слуха.
Ткачева ранее заявила, что залог сохранения молодости заключается в поддержании активности мышечной и умственной систем. Медицинский специалист отметила, что именно образ жизни играет ключевую роль в достижении долголетия и хорошего самочувствия. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: