Стоматолог предупредила о скрытых причинах повреждения эмали

18 августа 2026, 09:27

Стоматолог Сагитдинова: неправильное питание может разрушить зубную эмаль

Фото: iStock/Bojan89

Ассистент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии ИМД Пироговского университета, кандидат медицинских наук Татьяна Сагитдинова рассказала, что зубная эмаль может разрушаться даже при регулярной чистке и отказе от избытка сладостей. В числе факторов врач назвала рацион, нарушения усвоения кальция и гормональную перестройку организма.