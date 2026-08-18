Стоматолог предупредила о скрытых причинах повреждения эмали
Ассистент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии ИМД Пироговского университета, кандидат медицинских наук Татьяна Сагитдинова рассказала, что зубная эмаль может разрушаться даже при регулярной чистке и отказе от избытка сладостей. В числе факторов врач назвала рацион, нарушения усвоения кальция и гормональную перестройку организма.
В беседе с NEWS.ru специалист пояснила, что дефицит витамина D ухудшает усвоение кальция. На состоянии зубов отражаются подростковый возраст, беременность и период менопаузы. Риск повреждения эмали повышают эндокринные заболевания, включая гипопаратиреоз, поскольку они влияют на минеральный обмен.
Проблемы с получением нужных веществ возникают при болезнях желудочно-кишечного тракта, например целиакии и болезни Крона. Хроническое напряжение тоже влияет на здоровье полости рта: стресс способен нарушать обмен веществ и провоцировать бруксизм — непроизвольное скрежетание зубами.
Сагитдинова добавила, что эмаль травмируют слишком жесткие щетки и чрезмерное давление во время чистки. Трещины могут появиться после резкой смены температуры напитков. Курение, спиртное и отдельные препараты уменьшают выработку слюны, лишая зубы естественной защиты.
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