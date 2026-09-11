Первый снег покрыл камчатский вулкан Горелый
На камчатском вулкане Горелый выпал первый снег. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника отдела метеопрогнозов Камчатского гидрометцентра Анну Приходько.
Снежный покров заметили на склонах в ночь на пятницу. По словам Приходько, для сентября такое событие является нормой. В это время температура воздуха снижается, и осадки в виде снега прежде всего ложатся на горные районы.
Вулкан Горелый расположен на юге полуострова, примерно в 75 километрах к югу от Петропавловска-Камчатского. Сейчас он сохраняет постоянную фумарольную активность, но остаётся безопасным для посещения. Своё название Горелый получил из-за застывшей чёрной лавы и следов древних извержений, которые покрывают склоны и создают ощущение выжженной земли.
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