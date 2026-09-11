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Первый снег покрыл камчатский вулкан Горелый

Фото: iStock/Evgeniia Ozerkina

На камчатском вулкане Горелый выпал первый снег. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника отдела метеопрогнозов Камчатского гидрометцентра Анну Приходько.



Снежный покров заметили на склонах в ночь на пятницу. По словам Приходько, для сентября такое событие является нормой. В это время температура воздуха снижается, и осадки в виде снега прежде всего ложатся на горные районы.

Вулкан Горелый расположен на юге полуострова, примерно в 75 километрах к югу от Петропавловска-Камчатского. Сейчас он сохраняет постоянную фумарольную активность, но остаётся безопасным для посещения. Своё название Горелый получил из-за застывшей чёрной лавы и следов древних извержений, которые покрывают склоны и создают ощущение выжженной земли.

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Мария Моисеева

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