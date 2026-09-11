Первый снег покрыл камчатский вулкан Горелый

11 сентября 2026, 03:18

Фото: iStock/Evgeniia Ozerkina

На камчатском вулкане Горелый выпал первый снег. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника отдела метеопрогнозов Камчатского гидрометцентра Анну Приходько.