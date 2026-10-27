Стоматолог раскрыл секрет идеальной зубной пасты
Стоматолог-ортопед Андраник Тухарян рассказал, как выбрать зубную пасту для ежедневного ухода и какие компоненты в ее составе помогают защитить эмаль, снизить чувствительность зубов и улучшить состояние десен. По словам специалиста, при покупке средства важно учитывать не только его назначение, но и концентрацию фторидов, а также степень абразивности.
Главный врач сети клиник «Стоматологии Коломакиных» в беседе с порталом VSE42.RU рекомендовал в первую очередь проверять содержание соединений фтора, эффективность которых в профилактике кариеса подтверждена исследованиями. Фториды укрепляют зубную эмаль и делают ее более устойчивой к воздействию кислот. Для взрослых при регулярном использовании подходят пасты с концентрацией фторидов от 1000 до 1450 ppm. В составе эти вещества могут быть указаны как Sodium Fluoride, Amine Fluoride (Olaflur) или Sodium Monofluorophosphate.
Еще один важный критерий — показатель RDA, отражающий абразивность средства, то есть интенсивность механического воздействия на поверхность зубов. Для повседневной гигиены врач советует выбирать пасты с умеренным уровнем этого показателя.
«RDA до 70–80: идеальный баланс для ежедневного ухода, который безопасно очищает налет и не повреждает эмаль. RDA от 100 и выше: интенсивные или "отбеливающие" пасты. Они эффективно счищают пигментный налет от кофе и сигарет, но использовать их постоянно нельзя», — подчеркнул специалист.
По словам Тухаряна, средства с повышенной абразивностью предназначены преимущественно для кратковременного применения. Использовать их рекомендуется курсами по две-три недели, поскольку длительное воздействие может привести к истончению эмали и повышению чувствительности зубов.
Людям, испытывающим дискомфорт при употреблении холодной, горячей или кислой пищи, стоматолог рекомендует обращать внимание на составы, предназначенные для снижения чувствительности. В таких пастах могут содержаться нитрат калия (Potassium Nitrate), цитрат калия, аргинин и гидроксиапатит. Эти компоненты помогают уменьшить неприятные ощущения за счет воздействия на открытые дентинные канальцы или блокирования передачи нервных импульсов.
Отдельно специалист выделил зубные пасты с растительными компонентами. Экстракты коры дуба, шалфея и ромашки, а также бисаболол могут оказывать вяжущее и антисептическое действие, помогая уменьшить отечность и кровоточивость десен. Однако такие средства не способны полноценно заменить пасты с фторидами в профилактике кариеса.