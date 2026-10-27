Стоматолог раскрыл секрет идеальной зубной пасты

27 октября 2026, 14:47

Стоматолог Тухарян: паста с фторидами защищает от кариеса и укрепляет эмаль

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Стоматолог-ортопед Андраник Тухарян рассказал, как выбрать зубную пасту для ежедневного ухода и какие компоненты в ее составе помогают защитить эмаль, снизить чувствительность зубов и улучшить состояние десен. По словам специалиста, при покупке средства важно учитывать не только его назначение, но и концентрацию фторидов, а также степень абразивности.





Главный врач сети клиник «Стоматологии Коломакиных» в беседе с порталом VSE42.RU рекомендовал в первую очередь проверять содержание соединений фтора, эффективность которых в профилактике кариеса подтверждена исследованиями. Фториды укрепляют зубную эмаль и делают ее более устойчивой к воздействию кислот. Для взрослых при регулярном использовании подходят пасты с концентрацией фторидов от 1000 до 1450 ppm. В составе эти вещества могут быть указаны как Sodium Fluoride, Amine Fluoride (Olaflur) или Sodium Monofluorophosphate.



Еще один важный критерий — показатель RDA, отражающий абразивность средства, то есть интенсивность механического воздействия на поверхность зубов. Для повседневной гигиены врач советует выбирать пасты с умеренным уровнем этого показателя.





«RDA до 70–80: идеальный баланс для ежедневного ухода, который безопасно очищает налет и не повреждает эмаль. RDA от 100 и выше: интенсивные или "отбеливающие" пасты. Они эффективно счищают пигментный налет от кофе и сигарет, но использовать их постоянно нельзя», — подчеркнул специалист.