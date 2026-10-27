Онкоскрининг рта прошли с начала года около 300 тысяч жителей Подмосковья
Более 295 тысяч жителей Московской области прошли бесплатную проверку на оннкозаболевания полости рта на приёме у стоматолога с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Скрининг проводится методом люминесцентной стоматоскопии.
«В результате проверки у 170 человек из более 295 тысяч выявили отклонения. Пациентов направили на дополнительную диагностику и консультацию онколога», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Люминесцентная стоматоскопия — это неинвазивное и безболезненное обследование. Врач направляет в рот пациента люминесцентную лампу. Ткани, отличающиеся от нормальных, светятся иначе. Это позволяет заподозрить онкологию.