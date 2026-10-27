Онкоскрининг рта прошли с начала года около 300 тысяч жителей Подмосковья

27 октября 2026, 13:02

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 295 тысяч жителей Московской области прошли бесплатную проверку на оннкозаболевания полости рта на приёме у стоматолога с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Скрининг проводится методом люминесцентной стоматоскопии.





«В результате проверки у 170 человек из более 295 тысяч выявили отклонения. Пациентов направили на дополнительную диагностику и консультацию онколога», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.