24 ноября 2026, 14:57

Стоматолог Новожилова: при покупке зубной пасты важно изучить состав

Фото: iStock/seb_ra

Чтобы не купить зубную пасту-«пустышку», нужно обращать внимание на её состав, а не на цену и рекламные обещания. Об этом рассказала врач-стоматолог, доцент кафедры терапевтической стоматологии Института стоматологии имени Е. В. Боровского Сеченовского университета Нина Новожилова, которая в рамках мини-исследования изучила 58 маркетинговых заявлений 20 популярных брендов из бюджетного, премиального и экологического сегментов.





Полное научное подтверждение получили лишь четыре обещания (7%), указанных на упаковке. Ещё 24 (41%) преувеличивали эффект действующих компонентов, 20 (34%) не подтвердились или не поддавались проверке, а десять (17%) вообще не касались эффективности средств.





«Дороже не означает более обоснованно. В описаниях дорогих паст обещания в среднем не были точнее, чем в описаниях бюджетных паст», — отметила Новожилова в беседе с Life.ru.