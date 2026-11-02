Стоматолог рассказал, кому противопоказана процедура отбеливания зубов

02 ноября 2026, 12:44

Стоматолог Тухарян: отбеливание зубов запрещено при кариесе

Фото: iStock/didesign021

Профессиональное отбеливание зубов подходит не каждому человеку. При наличии стоматологических заболеваний, повреждений эмали или установленных реставраций процедура может привести к болезненным ощущениям, воспалению зубного нерва и необходимости дополнительного лечения. Существуют также возрастные и физиологические ограничения.