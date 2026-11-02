Стоматолог рассказал, кому противопоказана процедура отбеливания зубов
Профессиональное отбеливание зубов подходит не каждому человеку. При наличии стоматологических заболеваний, повреждений эмали или установленных реставраций процедура может привести к болезненным ощущениям, воспалению зубного нерва и необходимости дополнительного лечения. Существуют также возрастные и физиологические ограничения.
Главный врач, стоматолог-ортопед сети клиник «Стоматологии Коломакиных» Андраник Тухарян в беседе с VSE42.RU назвал нелеченный кариес, трещины и эрозивные повреждения эмали основными противопоказаниями. При таких проблемах естественная защитная оболочка зуба нарушена, поэтому компоненты отбеливающего состава могут проникать в более глубокие ткани, включая дентин и пульпу. Это повышает вероятность возникновения выраженной боли и воспаления нерва.
По этой причине перед изменением оттенка зубов необходимо пройти стоматологический осмотр и устранить имеющиеся заболевания. Если сначала провести отбеливание, не позаботившись о лечении поврежденных участков, можно столкнуться с осложнениями и необходимостью дополнительной медицинской помощи.
Еще одним препятствием для процедуры считается неудовлетворительное состояние гигиены полости рта. При наличии зубного камня и значительного количества налета отбеливающий состав может распределяться по поверхности эмали неравномерно. В результате зубы приобретут неоднородный оттенок, а вместо ожидаемой белоснежной улыбки появятся заметные пятна.
Как подчеркнул Тухарян, перед отбеливанием необходимо провести профессиональную гигиену. Стоматолог удалит твердые отложения и зубной налет, подготовив эмаль к дальнейшей процедуре. Только после устранения этих факторов можно оценивать возможность безопасного изменения цвета зубов.
Особого внимания требуют пациенты, у которых на передних зубах установлены пломбы, виниры или коронки. Отбеливающие препараты воздействуют исключительно на натуральные ткани зуба и не способны изменить цвет искусственных материалов. Поэтому после процедуры собственная эмаль может стать светлее, тогда как реставрации сохранят первоначальный оттенок.
В результате между натуральными зубами и установленными конструкциями возникнет заметная разница, особенно в области улыбки. По словам стоматолога, это может потребовать повторной работы с реставрациями.
Кроме стоматологических проблем, существуют и физиологические ограничения. В частности, отбеливание не рекомендуется проводить женщинам в период беременности и грудного вскармливания. Также процедура противопоказана несовершеннолетним, не достигшим 18 лет.
Специалист подчеркнул, что перед принятием решения об отбеливании необходимо учитывать состояние зубов, наличие установленных конструкций и индивидуальные особенности организма. Предварительная консультация стоматолога позволяет выявить возможные противопоказания, оценить состояние полости рта и избежать нежелательных последствий.
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