Стоматолог рассказала, как распознать скрытые заболевания по состоянию зубов
Стоматолог Мартынова: множественный кариес может указывать на проблемы с почками
Стоматолог Елена Мартынова сообщила, что многие болезни проявляются в полости рта ещё до постановки основного диагноза.
В интервью «Газете.Ru» Мартынова сообщила, что диабет может делать зубы подвижными без причин, быстро покрывать их налётом и разрушать их кариесом. По её словам, болезни лёгких и сердца часто сопровождаются множественным кариесом. Проблемы с почками меняют состав слюны, ускоряя развитие кариеса и вызывая кровоточивость дёсен.
«При заболеваниях печени, за счёт хронической интоксикации, характерны изменения цвета зубов от жёлтого до серого, молниеносное течение кариеса», — рассказала специалист.Мартынова отметила, что гастрит и рефлюкс разрушают эмаль, проблемы с щитовидной железой ускоряют кариес и меняют цвет зубов, а избыток фтора вызывает флюороз, делая эмаль хрупкой и меняя её цвет.