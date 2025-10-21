Стоматолог рассказала, как распознать скрытые заболевания по состоянию зубов

21 октября 2025, 14:35

Стоматолог Мартынова: множественный кариес может указывать на проблемы с почками

Стоматолог Елена Мартынова сообщила, что многие болезни проявляются в полости рта ещё до постановки основного диагноза.





В интервью «Газете.Ru» Мартынова сообщила, что диабет может делать зубы подвижными без причин, быстро покрывать их налётом и разрушать их кариесом. По её словам, болезни лёгких и сердца часто сопровождаются множественным кариесом. Проблемы с почками меняют состав слюны, ускоряя развитие кариеса и вызывая кровоточивость дёсен.

«При заболеваниях печени, за счёт хронической интоксикации, характерны изменения цвета зубов от жёлтого до серого, молниеносное течение кариеса», — рассказала специалист.