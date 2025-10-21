Достижения.рф

Стоматолог рассказала, как распознать скрытые заболевания по состоянию зубов

Стоматолог Мартынова: множественный кариес может указывать на проблемы с почками
Фото: Istock/Marina Demeshko

Стоматолог Елена Мартынова сообщила, что многие болезни проявляются в полости рта ещё до постановки основного диагноза.



В интервью «Газете.Ru» Мартынова сообщила, что диабет может делать зубы подвижными без причин, быстро покрывать их налётом и разрушать их кариесом. По её словам, болезни лёгких и сердца часто сопровождаются множественным кариесом. Проблемы с почками меняют состав слюны, ускоряя развитие кариеса и вызывая кровоточивость дёсен.

«При заболеваниях печени, за счёт хронической интоксикации, характерны изменения цвета зубов от жёлтого до серого, молниеносное течение кариеса», — рассказала специалист.
Мартынова отметила, что гастрит и рефлюкс разрушают эмаль, проблемы с щитовидной железой ускоряют кариес и меняют цвет зубов, а избыток фтора вызывает флюороз, делая эмаль хрупкой и меняя её цвет.
Ольга Щелокова

