В МВД раскрыли, как мошенники на сайтах знакомств обманом лишают денег
В погоне за большой любовью пользователи сайтов знакомств нередко становятся мишенью для аферистов. Злоумышленники регистрируют фейковые профили, используя фотографии привлекательных людей, чтобы войти в доверие и выманить деньги у тех, кто искренне надеется на серьезные отношения.
Оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по РТ Радис Юсупов рассказал изданию «Татар-информ», как выглядит схема обмана.
Мошенник, представившись симпатичной девушкой, инициирует общение и предлагает встретиться в кафе или кино. Для бронирования столика или покупки билетов жертве направляется ссылка на поддельный сайт. Проблемы начинаются при попытке оплаты: система якобы дает сбой, и пользователь, пытаясь завершить транзакцию, несколько раз вводит данные карты. В результате деньги списываются многократно.
Когда пострадавший осознает это и обращается в «службу поддержки» сайта, его снова обманывают: под предлогом возврата средств у него выманивают реквизиты карты и проводят новые списания.
