В МВД раскрыли, как мошенники на сайтах знакомств обманом лишают денег

21 октября 2025, 13:31

Оперуполномоченный Юсупов: мошенники выманивают данные карты и списывают деньги

Фото: istockphoto /artoleshko

В погоне за большой любовью пользователи сайтов знакомств нередко становятся мишенью для аферистов. Злоумышленники регистрируют фейковые профили, используя фотографии привлекательных людей, чтобы войти в доверие и выманить деньги у тех, кто искренне надеется на серьезные отношения.