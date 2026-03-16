Врач объяснила, какие препараты для взрослых нельзя давать детям

16 марта 2026, 11:15

Врач Кашкина: аспирин, анальгин и лидокаин нельзя давать детям

Многие лекарства, разрешенные взрослым, могут быть опасны для детей или иметь строгие возрастные ограничения. Об этом рассказала врач-педиатр, эксперт проекта «Я здоров» Татьяна Кашкина.





По ее словам, которые приводит «Газета.Ru», в общемировой практике нередки случаи передозировок или неправильного применения препаратов по возрасту. Ацетилсалициловая кислота (Аспирин) может вызвать у ребенка синдром Рея — редкое, но опасное для жизни состояние, сопровождающееся поражением печени и мозга. Поэтому этот препарат запрещен до 15 лет, в том числе при ОРВИ.



Метамизол натрия (Анальгин) способен привести к агранулоцитозу — аномальному снижению лейкоцитов, грозящему сепсисом и серьезными инфекциями. Препарат также запрещен для применения до 15 лет. Лидокаин, содержащийся в стоматологических гелях и других средствах, повышает риск нарушений сердечного ритма и судорог. Кодеин в составе противокашлевых препаратов угнетает дыхание и вызывает сонливость. Также детям не следует давать лоперамид.

«Он замедляет перистальтику, что может приводить к нарушению кровообращения стенки кишечника. Так как диарея у детей чаще инфекционного характера, то нарушение эвакуации стула может привести и к накоплению токсинов и развитию интоксикации», — пояснила специалист.