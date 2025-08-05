В Госдуме не поддержали законопроект о совместном воспитании детей после развода
Депутат Бессараб: в РФ не нужен закон о совместном воспитании детей после развода
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью RT прокомментировала предложение о рассмотрении законопроекта, касающегося совместного воспитания детей после развода родителей.
«Конечно, существуют определенные сложности. Часто родитель, который имеет право на встречи с ребенком, жалуется на то, что другой родитель ограничивает эти встречи или разрешает их очень редко», — отметила она.Бессараб также подчеркнула, что в таких случаях важно учитывать мнение суда, рассматривающего конкретное дело, а не опираться на «усредненные» положения закона. С учетом мнения ребенка, который может высказываться после достижения десяти лет, необходимо принимать во внимание решение суда, а не пытаться решить эту проблему для всех семей в общем и упрощенном формате, отметила депутат.
«Судебное решение, основанное на всестороннем анализе ситуации, будет более объективным, чем те предложения, которые могут исходить от нас, законодателей», — заключила она.