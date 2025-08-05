В Госдуме не поддержали законопроект о совместном воспитании детей после развода

05 августа 2025, 09:34

Депутат Бессараб: в РФ не нужен закон о совместном воспитании детей после развода

Фото: istockphoto / Rawf8

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью RT прокомментировала предложение о рассмотрении законопроекта, касающегося совместного воспитания детей после развода родителей.







«Конечно, существуют определенные сложности. Часто родитель, который имеет право на встречи с ребенком, жалуется на то, что другой родитель ограничивает эти встречи или разрешает их очень редко», — отметила она.

«Судебное решение, основанное на всестороннем анализе ситуации, будет более объективным, чем те предложения, которые могут исходить от нас, законодателей», — заключила она.