Стоматолог усомнился в пользе палочки-мисвак для зубов
Мисвак (сивак) — это натуральная зубная щётка из веток дерева арак, популярная на Ближнем Востоке и в Южной Азии. Его разжёвывают до образования волокон, которыми чистят зубы. В исламе использование мисвака считается сунной — пророк Мухаммад рекомендовал его для гигиены полости рта.
Сегодня мисвак продаётся в магазинах и онлайн, а некоторые утверждают, что он даже полезнее обычных щёток и паст. Однако стоматологи с этим не согласны.
Почётный президент Стоматологической Ассоциации России Владимир Садовский отмечает: исследования (в том числе в Саудовской Аравии и Белоруссии) не подтвердили, что мисвак предотвращает кариес лучше современных средств. Он действительно обладает антибактериальным эффектом, но слабым и кратковременным. При этом мисвак плохо очищает межзубные промежутки и может травмировать дёсны. Садовский рекомендует использовать качественные зубные щётки, зубную нить (флосс), пасты с доказанной эффективностью, ополаскиватели, приводит его слова Общественная служба новостей.
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