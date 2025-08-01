Стоматолог усомнился в пользе палочки-мисвак для зубов

01 августа 2025, 18:21

Стоматолог Садовский назвал палочку-мисвак менее полезной, чем паста и зубная щетка

Фото: iStock/SbytovaMN

Мисвак (сивак) — это натуральная зубная щётка из веток дерева арак, популярная на Ближнем Востоке и в Южной Азии. Его разжёвывают до образования волокон, которыми чистят зубы. В исламе использование мисвака считается сунной — пророк Мухаммад рекомендовал его для гигиены полости рта.