Стоматологи предупредили о риске кариеса и болезней полости рта из-за вейпов
Российские стоматологи заявили, что курение вейпов повышает риск кариеса и других болезней полости рта. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По словам врачей, они вызывают сухость во рту. Из-за этого растет риск стоматита, а естественная защита от инфекций снижается. Сухость усиливает образование пигментированного налета и повышает риск кариеса. При постоянном курении слюна не успевает восстановить нормальный pH. Она остается кислой, и в полости рта формируется благоприятная среда для микробов. Это вредит зубам, деснам и эмали.
Такой вывод подтверждают и недавние исследования ученых из Испании и Канады. По их данным, вейпы провоцируют болезни десен и ускоряют развитие кариеса и пульпита. Исследователи добавили, что ароматизированные жидкости могут сильнее нарушать образование биопленки и рост нормальной микрофлоры полости рта, чем жидкости без вкусовых добавок.
Медики уточнили, что при курении обычных сигарет такие последствия выражены сильнее. Однако это, по их словам, не делает электронные сигареты безопасными. Влияние одноразовых устройств на организм при длительном использовании еще не изучили. Baza добавляет, что в Китае вейпы строго запрещены.
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