Страховая согласилась оплатить лечение россиянина, находящегося в коме в Турции
Страховая компания «Росгосстрах» согласилась полностью оплатить лечение жителя Новосибирска, который находится в искусственной коме в госпитале Турции после разрыва аневризмы. Об этом сообщает Om1 Новосибирск.
По данным издания, изначально компания отказалась оплачивать лечение 57-летнего новосибирца, однако пересмотрела своё решение.
В «Росгосстрахе» пояснили, что семья обратилась за помощью уже после операции, когда исчерпался лимит по полису другой страховой компании. Изначально компания обещала оплатить расходы только в пределах части страховой суммы, которая предназначена для обострений хронических заболеваний.
«После получения ответа от турецких врачей и с учетом того, что ранее согласованной суммы недостаточно, а пациент пока нетранспортабелен, наша компания приняла решение оплачивать медицинскую помощь в пределах полной страховой суммы по полису», — сообщила внешняя пресс-служба «Росгосстраха».
Там также выразили надежду на то, что в Турции врачи сделают всё возможное, чтобы мужчина поправился.