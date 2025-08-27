Страховая согласилась оплатить лечение россиянина, находящегося в коме в Турции

27 августа 2025, 19:32

Фото: iStock/sudok1

Страховая компания «Росгосстрах» согласилась полностью оплатить лечение жителя Новосибирска, который находится в искусственной коме в госпитале Турции после разрыва аневризмы. Об этом сообщает Om1 Новосибирск.





По данным издания, изначально компания отказалась оплачивать лечение 57-летнего новосибирца, однако пересмотрела своё решение.



В «Росгосстрахе» пояснили, что семья обратилась за помощью уже после операции, когда исчерпался лимит по полису другой страховой компании. Изначально компания обещала оплатить расходы только в пределах части страховой суммы, которая предназначена для обострений хронических заболеваний.





«После получения ответа от турецких врачей и с учетом того, что ранее согласованной суммы недостаточно, а пациент пока нетранспортабелен, наша компания приняла решение оплачивать медицинскую помощь в пределах полной страховой суммы по полису», — сообщила внешняя пресс-служба «Росгосстраха».