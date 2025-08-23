Страховщик назвала главные риски при покупке жилья на вторичном рынке
Страховщик Серова: прежние владельцы квартиры могут оставить после себя долги
Покупка квартиры на рынке вторичного жилья может принести неприятные сюрпризы. Начальник управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха» Юлия Серова рассказала о возможных рисках при покупке вторички.
Прежние владельцы квартиры могут оставить за собой долги за коммунальные услуги или проблемы из-за незаконной перепланировки, предупредила эксперт.
«Но бывают и еще более серьезные риски — когда через несколько лет после сделки неожиданно появляется человек, решивший оспорить право собственности. Бывает, что продавец получил квартиру по наследству, при этом не все родственники оказались включены в процесс и знали о нем. Через какое-то время кто-то из них может доказать через суд, что имеет право на свою долю в жилье», — рассказала Серова «Известиям».
По её словам, именно проблемы с наследством являются самыми распространёнными. Здесь речь идёт о прописанных детях или людях с ограниченными возможностями, чьи интересы не учли при продаже, продажа совместно нажитого имущества без согласия второго супруга или признание бывшего владельца недееспособным. В этих случаях сделку могут оспорить.
Перед покупкой квартиры необходимо запросить выписку из ЕГРН и проверить юридическую чистоту недвижимости. Однако все риски заранее предусмотреть невозможно, заключила Серова.
Тем временем кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Софья Благова рассказала «Газете.Ru», что аренда квартир в Москве подорожает на 5–10% с августа по ноябрь из-за повышения спроса.
«Ближе к сентябрю стоимость аренды жилья в столице может увеличиться. Как показывает практика, пик сезонной активности на рынке аренды приходится как раз на сентябрь. По мнению экспертов, наибольшим спросом в крупных городах пользуются одно- и двухкомнатные квартиры», — пояснила Благова.
По её словам, эти квартиры пользуются самым большим спросом.