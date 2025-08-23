Страховщик назвала главные риски при покупке жилья на вторичном рынке

23 августа 2025, 12:29

Страховщик Серова: прежние владельцы квартиры могут оставить после себя долги

Фото: iStock/marchmeena29

Покупка квартиры на рынке вторичного жилья может принести неприятные сюрпризы. Начальник управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха» Юлия Серова рассказала о возможных рисках при покупке вторички.





Прежние владельцы квартиры могут оставить за собой долги за коммунальные услуги или проблемы из-за незаконной перепланировки, предупредила эксперт.





«Но бывают и еще более серьезные риски — когда через несколько лет после сделки неожиданно появляется человек, решивший оспорить право собственности. Бывает, что продавец получил квартиру по наследству, при этом не все родственники оказались включены в процесс и знали о нем. Через какое-то время кто-то из них может доказать через суд, что имеет право на свою долю в жилье», — рассказала Серова «Известиям».

