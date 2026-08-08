Страховщик Искра назвал главную причину травм россиян при отдыхе в Таиланде и на Бали

08 августа 2026, 04:02

Фото: iStock/ArtRachen01

Мотобайки на отдыхе — главный источник травм для российских туристов в Таиланде и на Бали, поэтому при аренде транспорта важно включать в страховку покрытие активного отдыха. Об этом предупредил в беседе с РИА Новости управляющий директор группы «Ренессанс Страхование» Артем Искра.