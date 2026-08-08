Страховщик Искра назвал главную причину травм россиян при отдыхе в Таиланде и на Бали
Мотобайки на отдыхе — главный источник травм для российских туристов в Таиланде и на Бали, поэтому при аренде транспорта важно включать в страховку покрытие активного отдыха. Об этом предупредил в беседе с РИА Новости управляющий директор группы «Ренессанс Страхование» Артем Искра.
По его словам, попытка сэкономить на этом пункте часто оборачивается отказом в компенсации при серьёзных авариях, а ведь у прилетевших в Таиланд или на Бали россиян такие ДТП случаются очень часто. Эксперт советует трезво оценивать свои водительские навыки перед тем, как сесть за руль транспортного средства.
Он добавил, что в каждой популярной для отдыха стране есть свои типичные риски. В Азии — кишечные инфекции, поэтому там стоит пить только бутилированную воду и избегать сомнительной уличной еды, а в горных регионах вроде Непала без акклиматизации легко заполучить горную болезнь.
Статистика страховых обращений показывает: в Таиланде преобладают травмы и гастроэнтериты, в Индии — болезни ЖКТ, в Египте — различные увечья, в Сербии — кожные заболевания. После отдыха в Грузии россияне часто обращаются к стоматологам, в Бразилии — страдают от ОРВИ, а туристы, выбравшие ОАЭ, склонны к простуде.
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