Мать военного ВСУ избили и выгнали из автобуса на Украине из-за русской речи
Во Львовской области женщину избили и выгнали из автобуса за то, что она говорила по-русски. Об этом сообщает «Лента.ру».
Пострадавшая – мать действующего военнослужащего Вооружённых сил Украины (ВСУ). Она возвращалась домой из Польши, чтобы навестить сына. В салоне автобуса пассажиры начали делать женщине замечания из-за русской речи, а затем один из агрессоров ударил мать украинского бойца в глаз и вытолкал её на улицу.
Женщина связалась с сыном и рассказала ему о случившемся. Тот возмутился наглости и грубости местных жителей, которые оправдывают свое поведение «патриотизмом». Украинец отметил в личных соцсетях, что нападавшие требовали от матери 500 долларов — в этом случае они бы ее не тронули. Местная полиция, по словам военнослужащего ВСУ, встала на сторону агрессоров. В результате на пострадавшую составили протокол о мелком хулиганстве.
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