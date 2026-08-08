Мать военного ВСУ избили и выгнали из автобуса на Украине из-за русской речи

08 августа 2026, 01:50

Во Львовской области мать военного ВСУ избили и выгнали из автобуса из-за русской речи

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

Во Львовской области женщину избили и выгнали из автобуса за то, что она говорила по-русски. Об этом сообщает «Лента.ру».