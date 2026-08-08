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Актёр Иван Стебунов показал трогательные кадры с первого дня рождения сына Германа

Иван Стебунов ​с семьей (Фото: Instagram* @stebunov_i)

Актёр Иван Стебунов поделился в личном блоге кадрами счастливого торжества. Вчера семья отметила первый день рождения сына артиста Германа.



Имениннику подготовили для мероприятия стильный ретро-образ, который, вероятно, соответствовал дресс-коду вечера. За праздничным столом собрались не только родители, но и бабушки с дедушками мальчика. В праздничном посте Стебунов обратился к сыну с трогательными словами, признавшись, что год, прожитый вместе, стал для него самым настоящим счастьем.

Иван Стебунов с сыном Германом (Фото: кадр из видео Instagram* @stebunov_i)
Напомним, что Стебунов встретил свою будущую жену Елену в Москве. Их знакомство произошло в банке, где Елена работала: она помогла Ивану вынуть застрявшую в банкомате карту. Пара поженилась в 2018 году, а прошлым летом на свет появился Герман. По мнению актёра, характер у мальчика прекрасный.

Для артиста брак с Еленой стал вторым. С 2008 года он состоял в официальных отношениях с актрисой Мариной Александровой, союз пары продлился лишь несколько лет. Молодая семья пыталась решать конфликтные ситуации дома, однако скандалы начали проявляться и мешать во время рабочего процесса. Спустя восемь лет после расставания Стебунов признался в программе «Судьба человека», что одной из главных причин для развода стала его измена, которая случилась, когда артист находился в нетрезвом состоянии.
Мария Моисеева

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