Актёр Иван Стебунов показал трогательные кадры с первого дня рождения сына Германа

08 августа 2026, 02:30

Иван Стебунов ​с семьей (Фото: Instagram* @stebunov_i)

Актёр Иван Стебунов поделился в личном блоге кадрами счастливого торжества. Вчера семья отметила первый день рождения сына артиста Германа.