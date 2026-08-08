В США рухнул вертолёт Sikorsky S-64 с людьми на борту

08 августа 2026, 01:21

FAA: В штате Юта потерпел крушение вертолёт Sikorsky S-64 с двумя людьми на борту

Фото: iStock/Gudella

В американском штате Юта потерпел крушение вертолёт Sikorsky S-64, на борту которого находились два человека. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США.