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В США рухнул вертолёт Sikorsky S-64 с людьми на борту

FAA: В штате Юта потерпел крушение вертолёт Sikorsky S-64 с двумя людьми на борту
Фото: iStock/Gudella

В американском штате Юта потерпел крушение вертолёт Sikorsky S-64, на борту которого находились два человека. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США.



ЧП произошло 7 августа в городе Ричфилд. Время катастрофы – около десяти утра по местному времени (19:00 мск). Официальные представители FAA подтвердили факт авиационного происшествия, однако в материале не раскрываются сведения о причинах случившегося.

Предварительно, все находившиеся на борту вертолёта люди погибли. Их личности не уточняются. В настоящий момент на месте крушения работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства инцидента.

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Мария Моисеева

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