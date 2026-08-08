В США рухнул вертолёт Sikorsky S-64 с людьми на борту
В американском штате Юта потерпел крушение вертолёт Sikorsky S-64, на борту которого находились два человека. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США.
ЧП произошло 7 августа в городе Ричфилд. Время катастрофы – около десяти утра по местному времени (19:00 мск). Официальные представители FAA подтвердили факт авиационного происшествия, однако в материале не раскрываются сведения о причинах случившегося.
Предварительно, все находившиеся на борту вертолёта люди погибли. Их личности не уточняются. В настоящий момент на месте крушения работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства инцидента.
Ранее «Радио 1» передавало, что в порту аргентинского города Мар-дель-Плата экипаж рыболовного судна обнаружил незваного «гостя». Морской лев забрался в каюту и устроился на койке — его выдал очень громкий храп.
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