В Рособрнадзоре рассказали, есть ли шанс купить ответы на ЕГЭ в интернете

06 июня 2026, 05:12

Рособрнадзор развеял миф о покупке правильных ответов на ЕГЭ в интернете

Фото: istockphoto/fizkes

Купить правильные ответы к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) в интернете невозможно. С таким заявлением на полях Петербургского международного экономического форума выступил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, чьи слова цитирует РИА Новости.