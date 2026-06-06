В Рособрнадзоре рассказали, есть ли шанс купить ответы на ЕГЭ в интернете
Купить правильные ответы к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) в интернете невозможно. С таким заявлением на полях Петербургского международного экономического форума выступил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, чьи слова цитирует РИА Новости.
По словам чиновника, современная технология передачи экзаменационных материалов полностью исключает такую вероятность. До момента начала аттестации самих вариантов заданий попросту не существует ни у кого.
Все материалы хранятся исключительно в зашифрованном электронном виде и поступают в пункты проведения ЕГЭ лишь незадолго до его начала. Музаев добавил, что ресурсы, рекламирующие продажу ответов на экзамены, вводят абитуриентов в заблуждение и лишь стремятся извлечь выгоду из тревожности школьников и их родителей.
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