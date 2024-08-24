Мигранты открыли цех по розливу иранской «Кока-колы» в Подмосковье

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Подпольный цех по розливу паленой «Кока-колы» из Ирана и Казахстана нашли в подмосковном Красногорске. Склад с контрафактной продукцией располагался на территории подземной парковки жилого комплекса на Бульваре Космонавтов.
Незаконное производство организовали мигранты, чью деятельность заметили бдительные жители местных домов. После многочисленных обращений жильцов в разные инстанции, в цех с «Кока-колой» нагрянули органы, сообщает канал «Рай и МКАД Подмосковье» в тг.
Сейчас выясняют, куда сбывали контрафактный товар, а также, кто был организатором и по каким каналам шли поставки.
The Coca-Cola Company ушла из России в марте 2022 года. На замену пришел бренд «Добрый Cola», который выпустило бывшее российское подразделение ООО «Кока-кола эйчбиси Евразия», а ныне ООО «Мултон партнерс». Однако «Добрый Cola» сделан по другому рецепту, поэтому отличается по вкусу.
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Сейчас выясняют, куда сбывали контрафактный товар, а также, кто был организатором и по каким каналам шли поставки.
The Coca-Cola Company ушла из России в марте 2022 года. На замену пришел бренд «Добрый Cola», который выпустило бывшее российское подразделение ООО «Кока-кола эйчбиси Евразия», а ныне ООО «Мултон партнерс». Однако «Добрый Cola» сделан по другому рецепту, поэтому отличается по вкусу.
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Лия Мурадьян