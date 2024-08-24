Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Мигранты открыли цех по розливу иранской «Кока-колы» в Подмосковье

Мигранты открыли цех по розливу иранской «Кока-колы» в Подмосковье

Склад с паленой «Кока-колой» из Ирана и Казахстана нашли в Подмосковье
24 августа 2024, 13:07
Фото: istockphoto / Fotoatelie

Фото: istockphoto / Fotoatelie

Подпольный цех по розливу паленой «Кока-колы» из Ирана и Казахстана нашли в подмосковном Красногорске. Склад с контрафактной продукцией располагался на территории подземной парковки жилого комплекса на Бульваре Космонавтов.
Незаконное производство организовали мигранты, чью деятельность заметили бдительные жители местных домов. После многочисленных обращений жильцов в разные инстанции, в цех с «Кока-колой» нагрянули органы, сообщает канал «Рай и МКАД Подмосковье» в тг.

Сейчас выясняют, куда сбывали контрафактный товар, а также, кто был организатором и по каким каналам шли поставки.



The Coca-Cola Company ушла из России в марте 2022 года. На замену пришел бренд «Добрый Cola», который выпустило бывшее российское подразделение ООО «Кока-кола эйчбиси Евразия», а ныне ООО «Мултон партнерс». Однако «Добрый Cola» сделан по другому рецепту, поэтому отличается по вкусу.

Читайте также:

США расширили антироссийские санкции

Экс-участника «Дома-2» потребовали признать иноагентом

Бастрыкин приказал привлечь к ответственности таксиста за обман участника СВО
#подмосковье
#мкад
#цех
#производство
#товар
#жители
#бренд
#мигранты
#дома
#поставки
Достижения.рф