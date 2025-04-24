«Страна мясоедов»: Стало известно, продажи какого мяса растут к майским праздникам

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Традиционно большинство россиян планируют провести майские праздники в кругу близких на природе с шашлыками. Производители и торговые сети ожидают успешного мясно-шашлычного сезона.
Управляющий партнер агентства «Agro and Food Communications» Илья Березнюк в беседе с «Радио 1» сообщил, что в России уже который год растет потребление мяса, и в 2024-м был рекорд — 83 килограмма на душу населения.
Он отметил, что по цене мясо растет выборочно.
По его словам, активно растет в продажах категория маринованного мяса, потому что людям чаще всего лень приготовить его самим.
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«У нас страна мясоедов. Вегетарианцев не более 1% — это очень низкий показатель, если посмотреть по Европе. Растет потребление готовой к употреблению шышлычной продукции, полуфабрикатов», — сказал эксперт.
Он отметил, что по цене мясо растет выборочно.
«Например, мясо курицы подешевело за последний год, то есть восстановилась отрасль. Из свинины последние 3−4 года грудинка наиболее росла в цене. Говядина достаточно дорогая, но спрос всё равно растет», — оценил аналитик.
По его словам, активно растет в продажах категория маринованного мяса, потому что людям чаще всего лень приготовить его самим.
«Все больше людей не хотят тратить много времени на готовку, это касается и некоторых колбасно-сосисочных направлений: сардельки, колбаски для жарки, для гриля — тоже растут в продажах», — заявил Березнюк.
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Анастасия Панченко