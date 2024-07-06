«Страна»: В России умер брат советника Зеленского Михаила Подоляка

Фото: istockphoto/Tatiana Ikoeva
В России умер брат советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка – Владимир Подоляк. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на чешский проект KIU.
Издание опубликовало фотографию с некоей могилы, на которой лежит портрет мужчины в военной форме, с погонами полковника и множеством награда. Судя по фото, 59-летний Подоляк умер полтора месяца назад – 19 мая. «Страна» заявляет, что он был военным пенсионером.
Чешский проект также опроверг заявления украинских СМИ о том, что Подоляк-старший был якобы убит в зоне СВО на Украине.
Ранее советник Зеленского Подоляк подтвердил, что у него в России живет брат, но добавил, что они не обещаются и придерживаются разных взглядов на украинский конфликт.
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Чешский проект также опроверг заявления украинских СМИ о том, что Подоляк-старший был якобы убит в зоне СВО на Украине.
Ранее советник Зеленского Подоляк подтвердил, что у него в России живет брат, но добавил, что они не обещаются и придерживаются разных взглядов на украинский конфликт.
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Данил Пономарев