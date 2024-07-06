«Единственный путь»: На Западе оценили предложение Путина по Украине

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Мир начинает понимать, что только план президента РФ Владимира Путина поможет прекратить конфликт на Украине.
Об этом на своем канале в YouTube заявил аналитик Великобритании Александр Меркурис. По его словам, российский лидер четко обозначил свою позицию по прекращению боевых действий. В частности, речь идет о требовании вывести боевиков ВСУ с территорий РФ.
Он добавил, что венгерский премьер Виктор Орбан пока единственный на Западе, кто согласен с позицией Путина.
Путин озвучил требования по урегулированию украинского конфликта в рамках встречи с руководством МИД РФ.
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«Я знаю, что на Западе это непопулярная позиция, но мне кажется, что в большей части планеты люди начинают понимать, что это единственный способ решить этот конфликт дипломатическим путем», — сказал Меркурис.
Он добавил, что венгерский премьер Виктор Орбан пока единственный на Западе, кто согласен с позицией Путина.
Путин озвучил требования по урегулированию украинского конфликта в рамках встречи с руководством МИД РФ.
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Никита Кротов