«Единственный путь»: На Западе оценили предложение Путина по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его визит в Москву продиктован поиском мира на Украине, а также интересами Венгрии и других стран. Об этом политик сообщил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche по возвращению из Москвы. Он отметил, что решение украинского конфликта – это его христианская обязанность, даже несмотря на политические последствия для него на Западе.