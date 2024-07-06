Мирошник: Киев ответит за жестокое убийство российского военнопленного

Фото: РИА Новости/Мария Девахина
Киев ответит за жестокое убийство российского военнопленного. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«За каждый подтвержденный факт издевательств киевский режим понесет ответственность», — прокомментировал Мирошник.
Дипломат добавил, что информация американской газеты The New York Times об убийстве военнопленного РФ, который просил ему помочь, будет проверяться и анализироваться, а компетентные органы проведут расследование.
Мирошник резюмировал, что власти потребуют проверять такие сведения от международных организаций, которые имеют на Украине представителей.
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