Орбан: визит в Москву продиктован поиском мира на Украине и интересами Венгрии

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его визит в Москву продиктован поиском мира на Украине, а также интересами Венгрии и других стран. Об этом политик сообщил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche по возвращению из Москвы. Он отметил, что решение украинского конфликта – это его христианская обязанность, даже несмотря на политические последствия для него на Западе.
«Меня критикуют, что я являюсь другом Путина. Но я друг венгров, а во-вторых - я друг мира. Это очень важно понимать. Причина того, что я переговариваю с Путиным является то, что я ищу самый короткий и самый быстрый путь, как остановить эту войну», – пояснил венгерский премьер.По словам Орбана, поездка в Москву не стала для него чем-то новым, ведь он и раньше встречался с Владимиром Путиным. Он уточнил, что сначала им было сложно найти общий язык из-за достаточно сложного исторического общего прошлого России и Венгрии.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что поездка Орбана в Москву якобы нарушает единство Запада в отношении к Украине, а венгерский премьер не представляет ЕС и не имеет мандата на визит в Россию.
На критику в свой адрес Виктор Орбан ответил, что из-за такого «бреда бюрократов из Брюсселя» все усилия по завершению конфликта на Украине не приносят результатов.
Читайте также:
Орбан назвал Путина рациональным и продуманным человеком
Президент Грузии обвинила правительство в отмене совместных военных учений с США
Нейтральный статус не помешает: В Молдавии высказались о партнёрстве с НАТО
Данил Пономарев