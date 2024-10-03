«Стране нужны деньги»: Адвокат раскрыл, что будет с блогерами Чекалиными

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Блогеров Валерию и Артема Чекалиных задержали и завели на них дело по ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Известно, что операции проходили через оплату онлайн-марафонов. По данным ТАСС, речь идет о 251 млн рублей.
Управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры» Дмитрий Кваша в беседе с «Радио 1» рассказал, что ждет блогеров в случае, если их вина будет доказана.
По его словам, блогеры не могли выполнять подобные действия самостоятельно, и скорее всего работала группа лиц, которая также будет наказана.
Он подчеркнул, что за блогерами, артистами, бизнесменами налоговые службы следят внимательно.
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«По статье 193.1 УК, от пяти до десяти лет лишение свободы и штраф в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы. Этот штраф для них — копейки, но если мы говорим про реальный срок, то да, вполне могут получить», — сообщил эксперт.
По его словам, блогеры не могли выполнять подобные действия самостоятельно, и скорее всего работала группа лиц, которая также будет наказана.
«Понятно, что они сами это не могли делать, им помогали какие-то товарищи. Если будет группа лиц, то они все, как минимум, привлекаются по одной статье. А дальше могут быть дополнительные действия, которые попадают под уголовное законодательство. Вопрос в том, будут ли задержаны эти лица, когда часть, наверное, находится в том регионе, куда деньги выводились, и скорее всего оттуда их никто не выдаст, только если через интерпол запрос будет. Хотя некоторые страны в принципе не выдают», — объяснил адвокат.
Он подчеркнул, что за блогерами, артистами, бизнесменами налоговые службы следят внимательно.
«Бюджет пополнять надо, деньги стране нужны, поэтому взялись за крупных блогеров, потому что там всегда найдутся недоплаты. С налогами строго, надо платить», — заключил специалист.
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Анастасия Бондарева