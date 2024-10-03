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«Стране нужны деньги»: Адвокат раскрыл, что будет с блогерами Чекалиными

Адвокат Кваша: Чекалины могут лишиться свободы на срок от 5 до 10 лет
03 октября 2024, 13:44
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Блогеров Валерию и Артема Чекалиных задержали и завели на них дело по ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Известно, что операции проходили через оплату онлайн-марафонов. По данным ТАСС, речь идет о 251 млн рублей.
Управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры» Дмитрий Кваша в беседе с «Радио 1» рассказал, что ждет блогеров в случае, если их вина будет доказана.

«По статье 193.1 УК, от пяти до десяти лет лишение свободы и штраф в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы. Этот штраф для них — копейки, но если мы говорим про реальный срок, то да, вполне могут получить», — сообщил эксперт.



По его словам, блогеры не могли выполнять подобные действия самостоятельно, и скорее всего работала группа лиц, которая также будет наказана.

«Понятно, что они сами это не могли делать, им помогали какие-то товарищи. Если будет группа лиц, то они все, как минимум, привлекаются по одной статье. А дальше могут быть дополнительные действия, которые попадают под уголовное законодательство. Вопрос в том, будут ли задержаны эти лица, когда часть, наверное, находится в том регионе, куда деньги выводились, и скорее всего оттуда их никто не выдаст, только если через интерпол запрос будет. Хотя некоторые страны в принципе не выдают», — объяснил адвокат.

Он подчеркнул, что за блогерами, артистами, бизнесменами налоговые службы следят внимательно.

«Бюджет пополнять надо, деньги стране нужны, поэтому взялись за крупных блогеров, потому что там всегда найдутся недоплаты. С налогами строго, надо платить», — заключил специалист.

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Депутат Колунов предложил наказывать родителей детей-квадроберов
03 октября 2024, 15:02

Фото: Радио 1

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил наказывать родителей детей-квадроберов, в том числе привлекать их к административной и уголовной ответственности, а также лишать родительских прав. Он направил обращение в аппарат уполномоченного при президенте по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.
«Прошу содействовать в запрете движения «квадробинг» и разработать меры ответственности по этому вопросу, включая возможное лишение родительских прав и привлечение к административной или уголовной ответственности», – написал Колунов в обращении, фрагмент которого приводит РИА Новости.
По словам парламентария, в России отмечается резкий рост случаев квадробинга, а в адрес депутатов ежедневно поступают жалобы от избирателей. Как заявил Колунов, в России с её высокими семейными ценностями и приоритетом института традиционной семьи существование такого движения неприемлемо.
«Дети изображают кошек и собак и просят родителей выгулять их на улице на поводке. Таких видео много. Как и в случае с ЛГБТ*, эта напасть пришла с Запада, из США. С первой заразой мы уже справились, законодательно запретили её, справимся и со второй», – уверен Колунов.
Квадробинг – популярное направление у детей, подражающих поведению животных. В интернете распространяются кадры, на которых дети едят корм для домашних животных, надевают маски кошек или собак, бегают на четвереньках.

*движение запрещено в России

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#депутат
#госдума
#дети
#родители
#сергей колунов
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Симоньян высказалась о квадроберах
Симоньян назвала квадроберов маловажной темой и призвала перестать их обсуждать
03 октября 2024, 14:53

Фото: сайт Кремля

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась в своем Telegram-канале об общественном резонансе вокруг квадроберов.
Симоньян назвала данную субкультуру маловажной темой и призвала перестать ее постоянно обсуждать. Главред RT упомянула недавний скандал вокруг певицы Mia Boyka, которую многие обвинили в оскорблении на ее концерте девочки-квадробера.

Симоньян также обратила внимание на предложение депутата Госдумы Сергея Колунова ввести ответственность для родителей, чьи дети увлеклись этой субкультурой. По ее словам, на сегодняшний день у России «есть дела поважнее».

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#животное
#дети
#скандал
#маргарита симоньян
#госдума
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Для подмосковных коммунальщиков закупят зимнюю спецодежду
03 октября 2024, 14:42

Фото: пресс-служба Минтера МО

Комплекты зимней рабочей одежды закупят для сотрудников коммунальных служб Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В этом году планируется закупка комплектов рабочей одежды, соответствующих современным требованиям к качеству и функциональности. Новая форма надежно защитит работников от низких температур и порывистого ветра и позволит им выполнять свои обязанности с максимальным комфортом», — отметил зампред правительства региона — глава областного министерства Владислав Мурашов.
Отмечается, что в комплекс зимней спецодежды для работы на улице входит утеплённая куртка, утеплённый комбинезон или брюки, зимняя обувь — ботинки, валенки или сапоги, шапка с мехом или тёплой подкладкой и утеплённые перчатки или варежки.

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#минчистоты
#коммунальные службы
#одежда
#владислав мурашов
#московская область
#подмосковье
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В работе Telegram произошел сбой
Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера
03 октября 2024, 14:33

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

В работе мессенджера Telegram днем в четверг, 3 октября, произошел сбой.
Уточняется, что проблемы в работе мессенджера начались около 14:00 мск. Пользователи Telegram пожаловались на задержки при отправке сообщений и при переключении между экранами приложений.

Проблемы фиксируются как с мобильной версии приложения, так и в десктопной, а также в веб-версии в браузере. Предыдущий глобальный сбой произошел в работе мессенджера в июне текущего года.

Некоторые пользователи заявляли, что Telegram работает с незначительными задержками уже на протяжении нескольких дней. Согласно информации сервиса Downdetector, пик жалоб был зафиксирован в 14 часов.

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#задержки
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#сбой
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Строители отчитались о ходе возведения школы на 1350 мест в посёлке Развилка
03 октября 2024, 14:16

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу, рассчитанную на 1350 учеников, возводят на территории жилого комплекса «Римский» в посёлке Развилка Ленинского городского округа, сейчас там идут отделочные работы. Сдать объект планируют к 1 сентября 2025 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«На объекте идут работы по устройству и штукатурке перегородок и стен, а также монтаж внутренних систем, на строительстве заняты 75 человек, задействовано семь единиц техники», — говорится в сообщении.
Общая площадь четырёхэтажной школы составляет около 20 тысяч квадратных метров. Там разместятся универсальные учебные кабинеты, мастерские, лаборатории, два спортивных зала — для младшеклассников и остальных школьников, актовый зал, библиотека с ИТ-зоной, а также столовая и различные административные помещения.

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#ленинский городской округ
#министерство строительного комплекса мо
#строительство
#школа
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Администрация Наро-Фоминска провела выездной приём на заводе машиностроения
03 октября 2024, 13:44

Фото: администрации Наро-Фоминского г.о.

Выездной приём администрации провёл глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ на Наро-Фоминском машиностроительном завод, он обсудил с работниками актуальные для них муниципальные вопросы, они касались сферы ЖКХ, дорожного хозяйства и общественного транспорта, сообщает пресс-служба округа.
В частности, в ходе встречи был поднят вопрос о строительстве дороги, которая разгрузила бы улицу Шибанкова.

«К сожалению, строительство дороги столкнулось с некоторыми трудностями — в частности, с необходимостью согласования с Минобороны и другими ведомствами. Но мы продолжаем эту работу», — заверил жителей Роман Шамнэ.
Кроме того, он сообщил, что Мострансавто проводит оптимизацию маршрутов общественного транспорта в округе и рассказал об очистке реки Нара.

«Сейчас идёт разведка и разминирование русла реки от боеприпасов времён ВОВ, после этого можно будет приступать к масштабным работам. И мы благоустраиваем набережную и остров», — отметил Роман Шамнэ.
Глава округа также напомнил, что в муниципалитете регулярно проводятся субботники по очистке берегов, и пригласил всех принять в них участие.

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#наро-фоминск
#выездная администрация
#роман шамнэ
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БТИ Подмосковья проведёт выездные консультации по «гаражной амнистии»
03 октября 2024, 13:19

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Выездные консультации для жителей по вопросам «гаражной амнистии» проведут в девяти городских округах Московской области сотрудники БТИ региона, сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений.
«Мероприятия будут проводиться 4, 5 и 6 октября в различных районах Московской области. Участники встреч смогут получить квалифицированную помощь и ответы на вопросы по оформлению прав на гаражи в рамках «гаражной амнистии» непосредственно от специалистов БТИ», — отмечается в сообщении.
Консультации состоятся на территории гаражных кооперативов в Ленинском городском округе, Домодедове, Мытищах, Сергиево-Посадском округе, Химках, Одинцовском округе, Истре, Балашихе и в округе Щёлково.
Информация о датах, местах и времени проведения встреч размещена на официальной странице БТИ Московской области в соцсети «ВКонтакте».

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#московская область
#подмосковье
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Отель на дереве и домики хоббитов: топ-5 лучших глэмпингов Подмосковья
03 октября 2024, 13:15

Фото: istockphoto / avtk

Глэмпинг — это набирающий популярность вид отдыха, который сочетает в себе пребывание на природе с комфортом гостиничных номеров. Если вам нравится наслаждаться красотой окружающего мира, но при этом вы не готовы полностью отказаться от удобств, то глэмпинг может стать идеальным решением. Топ-5 лучших мест для отдыха в материале «Радио 1».

Глэмпинг «Рузская Аляска»

Уникальный глэмпинг, расположенный в деревне Бараново в Рузском городском округе Московской области. В питомнике этого удивительного места обитают около 130 хаски, которые были спасены из разных уголков мира, а также другие животные, такие как свиньи, козы и домашние птицы.

Глэмпинг «Рузская Аляска» предлагает разнообразные возможности для активного отдыха в любое время года. Зимой гости могут отправиться в ездовые туры на собачьих упряжках на короткие и длинные дистанции или же попробовать свои силы в дог-трекингах — пеших путешествиях с собаками на расстояние от 5 до 30 километров.

Летом здесь можно насладиться экскурсиями по территории комплекса и принять участие в однодневных мероприятиях, таких как катание на байдарках.

Для комфортного проживания гостей в «Рузской Аляске» предусмотрены уютные домики-типи, где можно отдохнуть после насыщенного дня, полного приключений и новых впечатлений.

Фото: istockphoto / Kevin Pluk


Глэмпинг «Дом на дереве»

Стильный и уютный эко-отель, расположенный на берегу Плещеева озера в селе Веськово, недалеко от Переславля-Залесского.

Комплекс состоит из стильных домиков, спрятанных среди деревьев. Каждый домик имеет свой неповторимый дизайн и историю.

Гости могут наслаждаться отдыхом на песчаном пляже, купаться, наблюдать закаты и совершать водные прогулки на сапбордах. На территории отеля также есть железная дорога, где можно прокатиться на ручной дрезине, и небольшой зоопарк с кроликами, которых разрешается кормить и гладить.

Фото: art-hotels.ru/camp


Глэмпинг-отель «Хоббитлэнд»

Находится в Можайском городском округе. Он оформлен в стиле Средиземья, вдохновлённом романом «Властелин колец». Гостям предлагается комфортное размещение в уютных домиках хоббитов или просторных коттеджах.

В окрестностях глэмпинга находятся озеро и глубокий пруд. Летом можно рыбачить и кататься на лодках, а зимой — кататься на коньках, лыжах и ватрушках.

Фото: hobbitland.ru


Глэмпинг Woody Village Riverside

Современный и стильный глэмпинг, расположенный в деревне Пантелеево Дмитровского района Московской области. Здесь можно насладиться комфортом и уютом, а также потрясающими видами.

Woody Village Riverside предлагает разнообразные варианты размещения: домики A-Frame, комфортабельные шатры и дубльдомы. Все они оснащены панорамными окнами и каминами, создавая атмосферу тепла и уюта.

На территории глэмпинга находятся ресторан, зона отдыха и развлечений, а также баня с горячим чаном.

Фото: woody-village.ru/standard


Глэмпинг «Под кронами»

Эко-глэмпинг «Под кронами» расположен в деревне Платунино Талдомского района Московской области.

Уютные треугольные домики находятся посреди векового леса, что делает это место идеальным для семейного отдыха, романтических путешествий и уединения.

На территории глэмпинга имеются все удобства для комфортного времяпрепровождения: баня-бочка, горячий чан Фурако, велосипеды для прогулок, игровая площадка и ферма с домашними животными. Любители рыбалки могут отправиться на реку Дубна, которая находится в пяти минутах ходьбы от комплекса.

Для проживания предлагаются стильные и уютные треугольные домики A-Frame с террасой, зоной барбекю, мангалом и всеми удобствами.

Фото: podkronami.ru

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ФСИН опровергла информацию об УДО киллера Леши Солдата
ФСИН: осужденный киллер Ореховской ОПГ Солдат не подавал ходатайство об УДО
03 октября 2024, 13:12

Фото: iStock/OlFedv

Осужденный киллер Ореховской организованной преступной группировки Алексей Шерстобитов, известный как Леша Солдат, не подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщили в УФСИН России по Липецкой области.
Уточняется, что Солдат был осужден на 23 года. Его срок заканчивается в 2029 году.

В заявлении ФСИН говорится о том, что информация о подаче Шерстобитова ходатайства об УДО, как и сообщения об полученном им отказе от специальной комиссии, не соответствует действительности. В настоящее время осужденный трудится в храме при липецкой ИК-2.

Напомним, в 90-е годы Солдат работал в Ореховской и в Медведковской ОПГ. Правоохранители смогли доказать двенадцать его преступлений, при этом известно, что злоумышленник работал крайне аккуратно.

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