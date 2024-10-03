Блогеров Чекалиных задержали на 48 часов

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Блогеров Валерию и Артема Чекалиных задержали на 48 часов. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что также задержан соучредитель компании по торговле косметикой Роман Вишняк. Изначально правоохранители планировали задержать только его, но после очной ставки и допросов решили задержать и Чекалиных. Согласно информации следствия, Вишняк предложил бывшим супругам проводить марафоны и взял их организацию на себя. За это он получал около 25% от общего дохода.
Параллельно Вишняк и Чекалины создали организацию по продаже косметики и питания, после чего Вишняк уехал в Штаты. После того как доходы начали стремительно расти, Вишняк и Чекалины решили пользоваться услугами финансовых организаций Дубая. Данный факт российским следствием оценивается как перевод денег по фиктивным документам.
Напомним, весной этого года в отношении Чекалиных было прекращено производство по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов. Через некоторое время после двенадцати лет брака пара развелась. У них осталось трое общих детей.
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Параллельно Вишняк и Чекалины создали организацию по продаже косметики и питания, после чего Вишняк уехал в Штаты. После того как доходы начали стремительно расти, Вишняк и Чекалины решили пользоваться услугами финансовых организаций Дубая. Данный факт российским следствием оценивается как перевод денег по фиктивным документам.
Напомним, весной этого года в отношении Чекалиных было прекращено производство по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов. Через некоторое время после двенадцати лет брака пара развелась. У них осталось трое общих детей.
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Екатерина Коршунова