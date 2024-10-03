Свыше 35 млн рублей похитили у Минобороны при выполнении гособоронзаказа

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Заместителя начальника филиала Военно-строительной компании Сергея Сухова объявили в межгосударственный розыск по о многомиллионном хищении бюджетных денег по государственному оборонному заказу Минобороны РФ. Об этом сообщает СК РФ.
Экс-начальника филиала компании «Военно-строительная компания» Сергея Сухова, его заместителя Дмитрия Сергеля и директора ООО «Специальные технологии строительства» Павла Кравченко обвиняют в совершении особо крупного мошенничества в рамках выполнения гособоронзаказа.
Украденные деньги они поделили.
Сухова задержали и поместили под стражу, Сергеля же объявили в межгосударственный розыск.
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«Следствием установлено, что в 2022 году Сухов, Сергель и Кравченко, исполняя государственный контракт на сумму более 190 миллионов рублей в рамках государственного оборонного заказа на выполнение работ по капитальному ремонту военного госпиталя в городе Перми, путем подлога документов похитили свыше 35 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Украденные деньги они поделили.
Сухова задержали и поместили под стражу, Сергеля же объявили в межгосударственный розыск.
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Элина Позднякова