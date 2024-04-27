«Покушение на Кадырова и усадьба на Волге»: данные об адвокатах Иванова и его имуществе

Через населённый пункт уже можно проехать. На веб-сервисе «Яндекс Пробки» посёлок отмечен зелёным цветом – пробок практически нет. Вчера в районе посёлка автомобили стояли в два – три ряда, сейчас вместо двух рядов – один ряд машин.



Жители выкладывают в интернет снятые ими фото и видео, подтверждающее, что проблема на сегодняшний день практически решена.



В Селятине, согласно постановлению правительства Московской области, реализуется проект ориентированного на экспорт агрологистического индустриального хаба. Развитие хаба привело к значительному увеличению потока грузового транспорта. А с учётом перспектив введения новых очередей ОРЦ нагрузка на улично-дорожную сеть посёлка постоянно будет возрастать.



Таможенные терминалы в Селятине располагаются давно, но строительство крупнейшего в стране агрохаба вызвало дополнительную нагрузку на дороги небольшого посёлка.



Самые серьёзные проблемы были у жителей Промышленной улиц, где фуры парковали вдоль жилых домов. Сегодня трасса там почти свободна. У рынка «Емеля» движение также восстановлено, машины проезжают свободно.



Помимо этого, были загружены улицы Спортивная, Теннисная и Клубная. Однако к 14 часам субботы они разгружены, движение восстановлено.



Накануне сообщалось, что проект агрологистического индустриального хаба включает строительство автодороги, которая выведет транзитный транспорт из посёлка Селятино. Её маршрут пока обсуждается. Жители обеспокоены большим количеством грузовиков, проезжающих через посёлок. Объездная дорога решит этот вопрос – как именно, жителям расскажут на встрече, которую проведут в ближайшее время.

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