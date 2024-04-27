«Покушение на Кадырова и усадьба на Волге»: данные об адвокатах Иванова и его имуществе

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
После задержания заместителя министра обороны Тимура Иванова появилась информация о его элитной недвижимости и солидном автопарке. О том, чем на самом деле владеет арестованный по подозрению в коррупции государственный деятель, и зачем ему самые высокооплачиваемые адвокаты страны, расскажет редакция «Радио 1».
Замминистра обороны Иванов арестован за взятку
Тимур Иванов был задержан 23 апреля на своем рабочем месте. На следующий день решением суда он был помещен под стражу. Вместе с ним были арестованы предприниматель, занимающийся выполнением контрактов для Минобороны РФ Сергей Бородин и совладелец компании «Олимпситистрой» Александр Фомин, которые также являются фигурантами дела о коррупции.
По версии следствия, Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд министерства. В беседе с РИА Новости адвокат Иванова рассказал, что вся суть обвинения сводится к тому, что бывший замминистра, якобы, оказывал помощь компаниям-подрядчикам Минобороны, в обмен на которую ему произвели ремонтно-строительные работы.
Правозащитник утверждает, что суммы за проведение таких работ взяты правоохранителями «с потолка».
В сети появились кадры столичного особняка, в котором жил арестованный министр Иванов
Арест счетов Тимура Иванова
Басманный суд Москвы арестовал счета заместителя министра обороны Тимура Иванова по делу о получении взятки. Об этом изданию РИА Новости сообщил его правозащитник Денис Балуев. По мнению суда, имущество Иванова могло быть добыто преступным путем, поэтому арест на время следствия наложен на все счета бывшего заместителя министра.
Особняк и автопарк Иванова
Согласно декларации о доходах, данные которой оказались в распоряжении издания РИА Новости, за время работы в Минобороны РФ Иванов приобрел жилой дом, площадь которого превышает 1,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, Иванов вместе с супругой ежегодно приобретали новый автомобиль или мотоцикл. В 2016 году семья владела 9 транспортными средствами, а к 2019 году количество машин в автопарке возросло до 12. Среди дорогих автомобилей семьи Ивановых числятся Chevrolet Suburban, лимузин ЗиС-110, стоимость которого варьируется от 11 до 18 миллионов рублей.
Супруге бывшего заместителя министра Светлане Захаровой принадлежат Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и два мотоцикла Harley-Davidson. Резиденция Иванова площадью 1,5 тысячи квадратных метров была приобретена в 2019 году. На кого именно оформлен коттедж неизвестно.
Адвокаты Иванова просят за услуги сотни рублей
Один из адвокатов — Мурад Мусаев представлял сторону защиты в деле о приготовлении посягательства на жизнь президента Чечни Рамзана Кадырова. Тогда адвокату удалось доказать невиновность подсудимого.
Что известно о доме Иванова на Рублевке, сколько он стоит
По информации телеграм-канала «Shot», Иванов также владеет домом на Рублевке, стоимость которого оценивается в 1 млрд рублей. На опубликованных порталом кадрах видно, что дом больше похож на огромную резиденцию с большими, просторными комнатами и дорогой мебелью. Именно эта жилплощадь фигурирует в уголовном деле как его фактическое место проживания. Однако эта информация официально не подтверждена.
«Дворянская усадьба» Иванова на Волге
В сети также появилась информация об элитной усадьбе на берегу Волги, которая по информации портала «Mash» принадлежит Иванову.
Канал отмечает, что «дворянская усадьба» создана по образцу усадьбы XVIII века Знаменское-Раёк (она же усадьба Стрешневых). Площадь участка — 800 соток, а самой усадьбы — около 3000 кв. м. Как отмечает Mash, исходя из документов плана дома, в нем есть помещение под названием «хулиганская гостиная». Что это означает, неизвестно.
Однако подтверждения того, что резиденция принадлежит Иванову или как-то связана с его семьей, нет.
Защита намерена обжаловать арест замминистра обороны РФ Иванова
Песков заявил, что не слышал заявлений о доме Тимура Иванова на Рублевке
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что не располагает сведениями о доме Тимура Иванова на Рублевке. Спикер Кремля призвал доверять только официальной информации и отметил, что следствие по делу продолжается.
«Ну знаете, мне неизвестно, я не слышал официальных заявлений следствия на этот счет. Естественно, идет следствие, поэтому мы не можем сказать, насколько эта информация соответствует действительности, это не наша прерогатива», — заявил Песков.
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