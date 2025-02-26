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«Это будет прощание с каждым слушателем»: рэпер Гуф объявил о завершении музыкальной карьеры

Гуф (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Гуф (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Рэпер Гуф шокировал поклонников неожиданным заявлением: его предстоящий тур станет прощальным. По всей видимости, уход со сцены связан с последними скандалами вокруг персоны музыканта.
В своих соцсетях артист опубликовал афишу концертов и заявил, что грядущие гастроли станут последними в его творческой карьере. Гуф пока не раскрывает, что привело его к такому решению.

«Вот и пришло время объявить о моем „Прощальном туре“. Это будет не просто концертный тур, это будет прощание с каждым слушателем, которому я безмерно благодарен за поддержку все эти годы», – написал 45-летний музыкант.
Фанаты были ошарашены такой новостью. Известная рэп-исполнительница Кристина Си в комментариях под постом написала, что отказывается лайкать этот пост. Остальные подписчики пишут, что решение Гуфа разбило им сердце, а кто-то даже расплакался от увиденного.

Имя Гуфа всё чаще появляется в скандальных новостях. Минувшей осенью музыкант учинил серьёзный дебош, после которого отправился лечиться в рехаб. Однако там его замучили ломка и галлюцинации, что он начал вести себя невменяемо. Рэпер перегрыз провода базы для электронного браслета, после чего нанёс на окна множество надписей с призывами всё уничтожить и прочей бранью.

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#карьера
«Боялась, что моего ребенка подменят»: Катя Лель рассказала о своих родах
26 февраля 2025, 17:58

Катя Лель (Фото: Инстаграм* @katyalelofficial)

50-летняя Катя Лель призналась, что много лет мечтала о малыше и ради этого рассталась с бывшим возлюбленным.
Исполнительница хита «Мой мармеладный» познала радость материнства в 34 года. Через год после свадебного торжества с Игорем Кузнецовым артистка родила дочь Эмилию. Катя мечтала о малыше, но долгое время не могла себе спланировать беременность из-за плотного рабочего графика. К тому же она ответственно отнеслась к поиску отца ребенка.

«Я понимаю, что Игорь был тот самый объект – гармоничный, генетически достойный, красивый. У нас дитя любви. Это чудо произошло. Нужно было осознанно к этому подойти, и мы очень хотели этого ребенка», — отметила Катя.

До шестого месяца Лель продолжала гастролировать, а потом стала аккуратнее. Когда артистка рожала, то боялась, что малышку перепутают с чужим ребенком. Она просила, чтобы охранники стояли подле палаты.

«Я рожала 17 часов, это много. Я помню, что я красила губы, хотела, чтобы она видела меня красивой. Сестра мне держала голову, а муж был за дверью, потому что он боялся крови», — уточнила певица.

С отцом дочки Эмилии Катя впервые встретилась на концерте Владимира Преснякова. Тогда звезда пережила болезненное расставание с Александром Волковым. Они были вместе восемь лет. Мужчина объявил экс-возлюбленной войну, и пытался лишить возможности выступать под ее фамилией.

«Мало кто сочувствовал этой ситуации, многие были рады – наконец-то у Лель не будет по пять концертов в день, она не будет самой заказываемой артисткой. Я знаю этих известных людей», — делилась Лель.

Звезда мечтала о малыше и озвучила Александру свои условия — они играют свадьбу или он ее отпускает. У Волкова была другая семья, он не хотел ее бросать, но и расставаться с исполнительницей не желал.

«Я не могу жить в качестве любовницы, это меня разрушает. Я ушла, и началась война. Полное уничтожение везде за большие деньги, за большие связи», — поделилась Лель.

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«Стоял на коленях»: отец Жанны Фриске про Шепелева
Отец Жанны Фриске Копылов заявил, что Шепелев стоял перед ним на коленях
26 февраля 2025, 17:55

Дмитрий Шепелев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Отец Жанны Фриске Владимир Копылов заявил в разговоре со StarHit, что телеведущий Дмитрий Шепелев является по натуре «подлым, мстительным и трусливым» человеком, который «боялся» Копылова.
«Этот человек вряд ли добьется чего-то хорошего в жизни, если не изменится. Его возненавидят так, что он останется один… ну или с дамой, с которой живет. Шепелев правда стоял передо мной на коленях и просил Жанну отправить в хоспис. Мы с ним ругались, Жанна уже не видела, но слышала. Я был против, потому что дома за дочкой ухаживали. Сейчас я бы не ударил его, но плюнул в лицо — и он пусть сделает то же самое, если я не прав», — пояснил Владимир Борисович.

Как пишут авторы материала, Шепелев заявил в одном из интервью, что отец почившей исполнительницы напал на него с ножом, чтобы забрать своего внука Платона силой.

Копылов в свою очередь рассказал, что просто приехал с подарками к внуку и ждал у подъезда. Мужчина подчеркнул, что, когда Шепелев вернулся, то, увидев Копылова, попытался скрыться с Платоном. Копылов пытался остановить Шепелева, но тому на помощь пришел охранник и стал махать кулаками. Копылов оттолкнул секьюрити, защищаясь, а затем обратился в полицию.

Ранее сообщалось, какие детали о родителях Фриске раскрыл Шепелев.

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«Может, у нее климакс»: тайны брака Гайдая и Гребешковой и правда ли режиссер пытался поцеловать Наталью Варлей
26 февраля 2025, 17:24

Нина Гребешкова (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Актриса Нина Гребешкова была верной спутницей гения советской комедии Леонида Гайдая. Они прожили вместе 40 лет, и, казалось, это был счастливый брак, который обошли стороной неурядицы и скандалы.
Однако, после смерти Гайдая открылись неприглядные подробности его личной жизни. Подробнее — в материале «Радио 1».


Дружба переросла в любовь


С Гайдаем Нина Павловна познакомилась ещё во время учёбы во ВГИКе, на третьем курсе, их отношения начались с дружбы. Тогда кинорежиссёр был старостой курса. Известно, что они сильно сблизились во время репетиций для его дипломного проекта. Иногда им приходилось задерживаться допоздна, Гайдай провожал Гребешкову до дома.

В какой-то момент Леонид Иович внезапно предложил ей пожениться. Свадьба состоялась в 1953 году, были приглашены только самые близкие люди. В 1958 году у пары родилась дочь Оксана.


«Если ты уйдёшь, я погибну»



Как-то раз Гребешкова предложила Гайдаю расстаться. Режиссёр был крайне удивлён такой новостью.

«Однажды чем-то сильно раздосадованная я сказала: «Лёня, нам, наверное, нужно разойтись. Я очень устала. У нас дочка, я весь дом держу на себе, а тебя, кроме работы, ничего не интересует». Лёня долго молчал с очень серьёзным видом, а потом тихо сказал: «Как же ты не понимаешь, если ты уйдёшь, я погибну». <…˃ Сейчас я понимаю: это было несерьёзно. Никуда бы я не ушла», — поделилась актриса в интервью изданию «7 Дней».
Нина Павловна никогда не жалела о своём решении.

Нина Гребешкова и Юрий Никулин на съёмках кинофильма «Бриллиантовая рука» (Фото: РИА Новости)

В 1993 году Гайдай умер прямо на руках у Гребешковой. Причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии. Это стало большим ударом для артистки. Нет ни дня, когда она не вспоминает любимого супруга.

Напомним, что Нина Павловна играла в таких комедиях мужа, как «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «12 стульев», «Не может быть!», а также «Спортлото-82».


Обвинение в домогательствах



В 2018 году актриса и телеведущая Наталья Варлей заявила о домогательствах Гайдая. Об этом она написала в своей автобиографии под названием «Канатоходка». Как вспоминала Варлей, во время съёмок фильма «Кавказская пленница» Гайдай пытался поцеловать 19-летнюю артистку.

Леонид Гайдай с Анатолием Папановым и Андреем Мироновым на съёмках фильма «Бриллиантовая рука» (Фото: РИА Новости)

После празднования дня рождения Александра Демьяненко Леонид Иович предложил актрисе пойти вместе до гостиницы, где их номера располагались по соседству. Они вместе поднялись на этаж, но Гайдай не пошёл к себе, а направился за Натальей в комнату. После этого он попытался запереть дверь изнутри. Артистка вежливо попросила его прекратить это.

«Ситуация была более чем неловкая... Я начала заполнять паузу, что-то лепеча про день рождения Саши, про завтрашние съёмки...» — писала Варлей в своей книге.
Вскоре в коридоре стали слышны чьи-то шаги, и в дверях актрисы остановилась Гребешкова.

«Я от смущения не нашла ничего умнее, чем заявить: «Мы говорим о работе!» Нина Павловна молча вышла...» — так было сказано в автобиографии Варлей.

Когда они услышали звук закрывающейся двери в номере по соседству, Гайдай встал и пошёл к выходу. Варлей решила закрыть за ним дверь, но режиссёр внезапно сделал это сам. После этого он попытался поцеловать её. Актриса через секунду оттолкнула Гайдая и прогнала его из номера. На следующий день режиссёр сделал вид, будто ничего не произошло.

Наталья Варлей в роли Нины в кинофильме «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика» (Фото: РИА Новости)

Когда об истории с поцелуем узнала Гребешкова, она лишь заявила, что её в принципе не интересует, что пишет Варлей в своей книге.

«Может, у неё климакс. Всё бывает. <…> У меня нет её книги. К Гайдаю обращайтесь, но он уже помер 25 лет тому назад. Мне это неинтересно», — сказала Гребешкова.

Нина Павловна добавила, что даже если и был поцелуй, хотя не верит этому, ничего плохого не произошло.

«Он же её не изнасиловал. Я бы, если бы знала, что меня режиссёр за эпизод поцеловал, гордилась, несла это. <…> Я даже не воспринимаю это как измену. Ну смешно даже», — сетовала вдова Гайдая.


Как сейчас живёт Нина Гребешкова



Последний раз актриса снималась в сериале «Содержанки-2» в 2020 году. Сейчас она хочет жить тихой и спокойной жизнью и желает чаще видеться с внучкой, которая, как и её мама, стала экономистом и никак не связана со киноиндустрией.

Нина Гребешкова с дочерью Оксаной (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В июне 2024 года актриса была госпитализирована. Как писали в СМИ, она упала у себя дома, сильно ударилась левым боком, а после появились боли в области живота. Однако позже сама артистка опровергла эту информацию.

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В любовниках были Джек Николсон, Немцов и Абдулов, а замуж выходила за психопатов: мужчины Натальи Лапиной
26 февраля 2025, 17:20

Наталья Лапина (Фото: скриншот т/п «Основано на реальных событиях» ТК ТНВ)

Советская и российская актриса театра и кино, эстрадная певица Наталья Лапина известна публике не только своим творчеством, но и не менее яркой личной жизнью. У нее было множество романов с российскими и зарубежными звездами мировой величины, только личная жизнь так и не сложилась успешно. О творческом пути и звездных любовниках артистки читайте в материале «Радио 1».

На пути к популярности


Наталья Лапина (Фото: скриншот т/п «Основано на реальных событиях» ТК ТНВ)

Наталья Лапина появилась на свет 5 августа 1963 года в городе Горьком (ныне Нижний Новгород). Семья в промышленном районе города не отличалась достатком, да к тому же мать будущей звезды кино частенько прикладывалась к бутылке. Наталья была творческим ребенком, но родные этого не замечали. Мать настояла на поступлении дочери в судостроительный техникум. Выпустившись оттуда инженером-конструктором, Лапина отправилась трудиться на завод «Красное Сормово».

Чтобы хоть как-то давать выход своей творческой натуре, Наталья начала после работы петь в ресторане, где ее и заметили местные артисты и взяли в коллектив. После артистка поступит в Горьковское театральное училище. Ещё на первом курсе обучения она получила предложение о съёмках в кинокартине «Жизнь Клима Самгина».

Как только был получен актерский диплом, началась работа над «Дон Сезар де Базан». В 80-х Лапина снялась в картинах «Государственная граница», «Мы — клоуны», «Исключения без правил», «Планета новогодних елок», «Собачье сердце», «Мужчина для молодой женщины», «Будни и праздники Серафимы Глюкиной», «Поездка в Висбаден», «Город», «Официант!», «Чертополох» и других.

А потом наступило затишье. Резкое окончание съемок было связано с ее карьерой певицы в Германии, а затем в США. Лапина вернется в Россию только в 2011 году.

Личная жизнь


Борис Немцов (Фото: скриншот т/п «Основано на реальных событиях» ТК ТНВ)

Первым серьезным увлечением Натальи Лапиной стал молодой тогда известный Борис Немцов. Пара встретилась в Нижнем Новгороде в то время, когда актриса еще училась в театральном. Роман был недолгим, но возлюбленные сохранили теплые отношения на всю жизнь.

Александр Абдулов (Фото: скриншот из фильма «Обыкновенное чудо»)

Наталья Лапина с юности была влюблена в Александра Абдулова и, когда Евгений Гинзбург предложил ей роль в фильме «Руанская дева по прозвищу Пышка», она настояла на участии Абдулова. Так они познакомились, и начался их роман. Лапину не остановило, что Абдулов был женат на Ирине Алфёровой. Их отношения развивались стремительно, но так же быстро закончились. В глазах Натальи образ кумира исчез, но они остались друзьями.

Джек Николсон (Фото: скриншот из фильма «Лучше не бывает»)

Когда Лапина жила в Германии, она решила принять участие в конкурсе на создание саундтрека к фильму «Поезд в ад» с Хью Грантом. Её композиция была выбрана для фильма. Она отправилась в США, чтобы записать песню, где познакомилась с Джеком Николсоном. Их роман был бурным и страстным, но скоротечным. Николсон учил Лапину наслаждаться жизнью и делать то, что ей нравится. Сам же удовольствие получал от белого порошка в маленькой металлической бутылочке.

Вскоре после голливудской звезды появился шведский художник Маттиас. Швед умело ухаживал за русской красавицей, и красивый роман закончился свадьбой. Только в браке Наталью вовсе не ожидало бесконечное счастье, муж сильно завидовал ее успеху и часто срывался на жене, унижал и поднимал руку. Наталья Лапина впоследствии родит от него ребенка, но жить с тираном не останется.

Бурная личная жизнь на неудавшемся первом браке не закончится. Следующие узаконенные отношения актрисы будут с Артуром Вайнгартнером. Возлюбленный оказался на 24 года моложе своей жены, но это не стало проблемой, в отличие от его маниакально-депрессивного психоза. Этот брак даже по сравнению с первым оказался сущим адом. Он ревновал жену не только к мужчинам, но и к ее творчеству, систематически срывался и избивал ее до состояний, требующих госпитализации. Было и несколько эпизодов, когда супруг порывался ее убить. Спастись от невменяемого мужчины Лапина смогла, только вернувшись на родину.

В числе своих возлюбленных Наталья Лапина упоминала Микки Рурка и Николая Караченцова, однако достоверных сведений об этом нет.


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Чем сейчас занимается артистка


Наталья Лапина (Фото: скриншот т/п «Ты не поверишь» ТК ТНВ)

Сейчас 61-летняя актриса продолжает писать песни и давать творческие вечера в ресторанах Москвы. В 2023 году она снялась в драме «Собака Иова». Уже взрослая дочка Лапиной живёт в Швеции у отца.

Актриса всё ещё не встретила свою настоящую любовь, но она с оптимизмом смотрит в будущее и не теряет веры в то, что когда-нибудь встретит свою вторую половинку.

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Слухи об ориентации**, продажа особняков и губительная пластика: почему Валерий Леонтьев отказался от сцены и стрижет собак в США?
26 февраля 2025, 17:15

Валерий Леонтьев (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)

Валерий Леонтьев стал одним из наиболее эпатажных артистов советской и российской эстрады. В 80-е и 90-е он собирал стадионы, его выступления отличались бешеной энергетикой, впечатляющей хореографией и необычными костюмами. Песни «Дельтаплан», «Казанова», «Маргарита» превратились в хиты, а его стиль вдохновлял целое поколение.
Однако в последние годы о Леонтьеве слышно все меньше. Артист практически не дает интервью, не появляется в телешоу, а количество его концертов сократилось до минимума.

Леонтьев сам шил свои костюмы

Валерий Леонтьев появился на свет 19 марта 1949 года в Коми АССР. В юности он работал на кирпичном заводе, трудился тесемщиком-смазчиком на льнопрядильной фабрике, почтальоном и портным.

Летом 1980 года Валерий завоевал главную премию 16-го Международного фестиваля эстрадной песни «Золотой Орфей», проходивший в Сопоте (Польша). Кроме высшей премии, певца удостоили специального приза болгарского журнала мод «Лада» за самый эффектный сценический костюм.

Игорь Крутой, Ольга Крутая и Валерий Леонтьев (Фото: Инстаграм* @valera_leontiev)


Кстати, свои наряды долгое время Леонтьев придумывал и шил самостоятельно. Когда он предпринимал попытки объяснить профессиональным портным, что он хочет, над ним посмеивались: достать в СССР подобную фурнитуру, ткани нужных расцветок было невозможно. Приходилось импровизировать, материалы артист приобретал у фарцовщиков, что-то привозил с зарубежных гастролей. В результате старания оправдались.

В 80-е Валерий стал суперзвездой, а в 90-е, несмотря на изменения в музыкальной индустрии, оставался одним из наиболее востребованных артистов страны. Его концерты превратились в шоу мирового уровня, в котором каждое выступление — продуманная постановка. Леонтьев создавал образ «русского Майкла Джексона» задолго до появления отечественных поп-идолов нового поколения.

Личная жизнь Леонтьева

Валерий и его супруга Людмила Исакович стали одной из наиболее интересных пар шоу-бизнеса. Больше 50 лет брака, но ни общих детей, ни публичных проявлений семейной жизни. Возлюбленная певца уже долгое время живет в Штатах, а сам Леонтьев практически не обсуждает дела сердечные. Исполнитель отмечал, что их союз был скорее партнерством, нежели стандартным браком. Муж и жена живут своей жизнью, не ограничивая друг друга.

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В 80-е артист вступил в романтические отношения с композитором Лорой Квинт. Роман длился около девяти лет. Их союз был насыщенным и эмоциональным, а встретились они после того, как Алла Пугачева исполнила композицию «Московский романс», написанную Квинт. Валерия так поразила песня, что он решил разыскать ее автора, а спустя некоторое время между ними вспыхнули чувства. Потом Лора вспоминала, что исполнитель мог быть страстным и вспыльчивым — когда-то он даже кинул в нее пепельницу в порыве ревности.

Валерий Леонтьев и Лайма Вайкуле (Фото: Инстаграм* @valera_leontiev)


Еще Леонтьева подозревали в отношениях с Лаймой Вайкуле и Ларисой Долиной. Однако сами артистки такие слухи никогда не подтверждали.

Публика судачила и о личной жизни Валерия в более широком смысле. О его ориентации** спорят уже давно, но сам певец не отвечает прямо на предположения общественности.

Пластические операции

Валерий неоднократно пользовался услугами пластических хирургов. Впервые певец лег под нож еще в 2000-х: блефаропластика, ринопластика, несколько процедур фейслифтинга. Однако если изначально по завершении процедур был виден положительный эффект, то затем последствия стали чрезмерно заметны. Одна из первых операций на веках прошла неудачно — глаза артиста больше не закрывались полностью, а исправить ситуацию получилось далеко не сразу.

Леонтьев много раз делал подтяжку лица, пока кожа не натянулась до состояния «фарфоровой маски». Произошли и другие изменения: удаление жира с бедер, увеличение губ, операция на нос. В 2013 году медики перестали разрешать Валерию ложиться под нож — организм с трудом выдерживал нагрузку.

Валерий Леонтьев (Фото: Инстаграм* @valera_leontiev)


Последней серьезной процедурой стала операция на коленях — артист пытался поддерживать не только лицо, но и тело. Последствия визитов к пластическому хирургу, возраст и общее состояние здоровья могли сыграть свою роль в том, что певец постепенно отошел от сцены.

Леонтьев распродает роскошную недвижимость

Валерий живет Майами. Первый особняк исполнителя располагался в престижном районе Корал-Гейблз. Двухэтажный дом имеет площадь 386 квадратных метров, в здании три спальни и дизайнерский интерьер в стиле сафари: шкуры диких животных, африканские маски, экзотические статуэтки. В 2014 году его стоимость составляла порядка 3-4 млн долларов.

К своему 70-летию Леонтьев купил еще один особняк, еще более роскошный. Шесть спален, бассейн, собственный тренажерный зал, терраса с видом на океан — все это расположилось на набережной Майами. Дом обошелся в 5-5,5 млн долларов.

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Потом в инфополе появились сообщения о том, что Валерий продал один из особняков в США.

В 2008 году певец купил недвижимость и в Европе — огромную виллу в Аликанте (Испания) на берегу Средиземного моря. Леонтьев стал счастливым обладателем 320 квадратных метров площади, 1,5 гектара земли, фруктового сада и бассейна. Рядом расположился дом Дэвида и Виктории Бекхэм. На покупку здания российский артист потратил примерно 4 млн евро. Однако сам Валерий на испанской вилле почти не жил — ее сдавали в аренду.

Валерий Леонтьев (Фото: Инстаграм* @valera_leontiev)


До переезда в США у исполнителя во владении была трехуровневая квартира в Москве, в историческом доме на Колокольниковом переулке — 200 «квадратов», стоимость около 100 млн рублей. В 2023 году выяснилось, что артист оформил доверенность на продажу этой квартиры. Журналисты отмечали, что такое решение могло быть связано с желанием окончательно «разорвать» связь с РФ, но официального подтверждения догадки не было.

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Несколько лет назад Валерий являлся обладателем впечатляющей коллекции недвижимости — от Майами до Москвы: шикарные особняки, огромные квартиры, вилла на берегу Средиземного моря. Однако Леонтьев потихоньку стал избавляться от приобретенных зданий, что породило огромное количество слухов: то ли беспокоят налоги, то ли дело в затратах на содержание.

Услуги для «состоятельных собак»

Кроме получения прибыли от сдачи недвижимости в аренду, Валерий и его жена развивают в Майами бизнес, который связан с уходом за собаками. Людмила открыла элитный отель и парикмахерскую для хвостатых.

Валерий Леонтьев (Фото: Инстаграм* @valera_leontiev)


Среди ее постоянных посетителей — владельцы псов с острова Фишер-Айленд, где проживают такие селебрити, как Анна Курникова и Энрике Иглесиас, Джулия Робертс, Мел Гибсон и Опра Уинфри.

Валерий Леонтьев сейчас

Сейчас 75-летний артист нечасто выходит на публику. Нет больших концертов, нет выходов в свет, нет интервью.

Одни фанаты судачат, что Валерий наконец-то пришел к заслуженному покою — сменил блестящие костюмы на домашнюю одежду, сцену — на умиротворение у виллы близ моря. Иные полагают, что он просто не нужен никому: нет наследников, нет преемников, нет популярных проектов.

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