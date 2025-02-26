«Это будет прощание с каждым слушателем»: рэпер Гуф объявил о завершении музыкальной карьеры

Гуф (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)
Рэпер Гуф шокировал поклонников неожиданным заявлением: его предстоящий тур станет прощальным. По всей видимости, уход со сцены связан с последними скандалами вокруг персоны музыканта.
В своих соцсетях артист опубликовал афишу концертов и заявил, что грядущие гастроли станут последними в его творческой карьере. Гуф пока не раскрывает, что привело его к такому решению.
Имя Гуфа всё чаще появляется в скандальных новостях. Минувшей осенью музыкант учинил серьёзный дебош, после которого отправился лечиться в рехаб. Однако там его замучили ломка и галлюцинации, что он начал вести себя невменяемо. Рэпер перегрыз провода базы для электронного браслета, после чего нанёс на окна множество надписей с призывами всё уничтожить и прочей бранью.
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«Вот и пришло время объявить о моем „Прощальном туре“. Это будет не просто концертный тур, это будет прощание с каждым слушателем, которому я безмерно благодарен за поддержку все эти годы», – написал 45-летний музыкант.Фанаты были ошарашены такой новостью. Известная рэп-исполнительница Кристина Си в комментариях под постом написала, что отказывается лайкать этот пост. Остальные подписчики пишут, что решение Гуфа разбило им сердце, а кто-то даже расплакался от увиденного.
Имя Гуфа всё чаще появляется в скандальных новостях. Минувшей осенью музыкант учинил серьёзный дебош, после которого отправился лечиться в рехаб. Однако там его замучили ломка и галлюцинации, что он начал вести себя невменяемо. Рэпер перегрыз провода базы для электронного браслета, после чего нанёс на окна множество надписей с призывами всё уничтожить и прочей бранью.
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Анастасия Чинкова