«Кормили с ложечки и окружали любовью»: МакSим поблагодарила всех, кто помог ей справиться с зависимостью

МакSим (фото: Telegram @marina_maksim)
Певица МакSим выразила благодарность всем, кто помог ей избавиться от зависимости и начать здоровую жизнь.
В июле исполнительница хита «Отпускаю» отметит двухлетие трезвости.
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«Почти под каждым своим видео мне хочется написать «спасибо». Всем, кто беспокоился и молился на разных языках, своими словами. Спасибо докторам и внимательному медперсоналу, которые не отходили от меня ни на шаг, кормили с ложечки, расчёсывали волосы, окружали любовью, пели и помогали сделать первый шаг. Спасибо Богу за то, что я вижу, слышу и чувствую! Каждый день я говорю: «Спасибо», – написала МакSим.Читайте также:
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Анастасия Чинкова