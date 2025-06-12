«Странно, ее муж исчез»: появились новые подробности гибели поэтессы Инны Тепловой
Друг умершей поэтессы Инны Тепловой заявил, что к ее смерти причастен супруг
Приятель найденной мертвой в квартире поэтессы Инны Тепловой заявил, что к ее смерти может быть причастен супруг. Об этом пишет VOICE.
Весной этого года Теплова жаловалась на проблемы со здоровьем. Однако обстоятельства ее смерти вызывают вопросы у друзей покойной. Приятель Инны, Олег Молчанов, рассказал, что окружение подозревает: в страшной трагедии может быть замешан ее муж Артем.
Инна и Артем прожили в браке полтора года. Мужчина до сих пор не выходил на связь и не комментировал произошедшее.
«Говорят, что он мог быть причастен. Просто странно, где он есть сам», — сказал Молчанов.
Напомним, поэтесса Инна Теплова скончалась в возрасте 37 лет в Калуге. Тело женщины нашла мать. Региональный СК возбудил уголовное дело.
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