«Странно, ее муж исчез»: появились новые подробности гибели поэтессы Инны Тепловой

12 июня 2025, 09:03

Друг умершей поэтессы Инны Тепловой заявил, что к ее смерти причастен супруг

Инна Теплова и ее муж Артем (Фото: Инстаграм* @i.teplova)

Приятель найденной мертвой в квартире поэтессы Инны Тепловой заявил, что к ее смерти может быть причастен супруг. Об этом пишет VOICE.





Весной этого года Теплова жаловалась на проблемы со здоровьем. Однако обстоятельства ее смерти вызывают вопросы у друзей покойной. Приятель Инны, Олег Молчанов, рассказал, что окружение подозревает: в страшной трагедии может быть замешан ее муж Артем.



Инна и Артем прожили в браке полтора года. Мужчина до сих пор не выходил на связь и не комментировал произошедшее.





«Говорят, что он мог быть причастен. Просто странно, где он есть сам», — сказал Молчанов.