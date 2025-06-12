Умер актер из «Лица со шрамом» и «Охотников за привидениями» Харрис Юлин

12 июня 2025, 04:33

Харрис Юлин (Фото: кадр из фильма «Лицо со шрамом»)

Американский актер Харрис Юлин, известный по ролям в фильмах «Лицо со шрамом», «Охотники за привидениями» и «Тренировочный день», скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщает журнал People со ссылкой на официального представителя актера.





По информации издания, Харрис Юлин умер от остановки сердца в Нью-Йорке.





«Харрис Юлин, актер-ветеран театра и кино, скончался от остановки сердца в Нью-Йорке... Ему было 87 лет», — говорится в материале.