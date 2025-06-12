Умер актер из «Лица со шрамом» и «Охотников за привидениями» Харрис Юлин
Американский актер Харрис Юлин, известный по ролям в фильмах «Лицо со шрамом», «Охотники за привидениями» и «Тренировочный день», скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщает журнал People со ссылкой на официального представителя актера.
По информации издания, Харрис Юлин умер от остановки сердца в Нью-Йорке.
«Харрис Юлин, актер-ветеран театра и кино, скончался от остановки сердца в Нью-Йорке... Ему было 87 лет», — говорится в материале.Актер также был знаком широкой аудитории по участию в фильме «Мистер Бин» и ряде телесериалов, включая «Озарк».
Карьера Юлина в кино началась в 1970 году, а с 1980 года он стал активно участвовать в постановках нью-йоркской театральной сцены. Последняя работа с его участием вышла на экраны в 2024 году. Актер посвятил более полувека своей жизни работе в театре и кино.
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