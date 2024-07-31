Страстный поцелуй Макрона и министра спорта на открытии Олимпиады вызвал переполох

Фото: сайт Кремля
Во время церемонии открытия Олимпийских игр президент Франции Эммануэль Макрон получил страстный поцелуй от министра спорта Амели Удеа-Кастера, что вызвало переполох во Франции. Об этом пишет The Telegraph.
Удеа-Кастера, которой тоже 46 лет, обняла французского лидера и страстно поцеловала его в щеку, что удалось запечатлеть фотографам. Согласно информации источника, в этот момент премьер-министр Франции Габриэль Атталь в смущении смотрел в сторону, когда Макрон и министр приветствовали друг друга.
Французские средства массовой информации назвали поцелуй министра с президентом довольно любопытным. Реакция супруги Макрона на произошедшее неизвестна.
Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.
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Французские средства массовой информации назвали поцелуй министра с президентом довольно любопытным. Реакция супруги Макрона на произошедшее неизвестна.
Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.
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Екатерина Коршунова