Захарова заявила, что цинизм чиновников мирового спорта чудовищен

Фото: официальный сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что крайняя степень откровенного цинизма купленных Западом чиновников Международного олимпийского комитета поражает своей чудовищностью.
Таким образом Захарова прокомментировала заявление представителя МОК Марка Адамса, сообщившего, что организация не намерена вмешиваться в израильско-палестинский конфликт. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что история знает такие прецеденты, когда западные государства, ведущие войны, не были дисквалифицированы, а страны иных регионов, включая Индонезию, КНДР, Афганистан и Гватемалу, наоборот, отстранялись от участия в Играх.
Захарова также отреагировала на решение МОК не допустить РФ и Белоруссию до Олимпиады-2024. Политик назвала это «вопиющим случаем двойных стандартов МОК».
Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.
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Захарова также отреагировала на решение МОК не допустить РФ и Белоруссию до Олимпиады-2024. Политик назвала это «вопиющим случаем двойных стандартов МОК».
Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.
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Екатерина Коршунова