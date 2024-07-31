Олимпийские призеры из Южной и Северной Кореи сделали совместное селфи

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Призеры Олимпийских игр по настольному теннису из КНДР, Южной Кореи и Китая сделали общее селфи на подиуме. Об этом информирует The Korea Herald.
Отмечается, что победу одержал китайский дуэт Ван Чуцинь и Сунь Инша. Северокорейские спортсмены Ри Чон Сик и Ким Кум Ён выиграли серебро. Бронзовыми призерами стали олимпийцы Лим Чон-хун и Син Ю-бин из Южной Кореи.
На церемонии награждения спортсмены из конфликтующих стран чуть коснулись друг друга при рукопожатии и сказали «поздравляю» на корейском языке.
Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.
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На церемонии награждения спортсмены из конфликтующих стран чуть коснулись друг друга при рукопожатии и сказали «поздравляю» на корейском языке.
Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.
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Екатерина Коршунова