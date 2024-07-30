Возмутивший зрителей Олимпиады голый актер извинился перед христианским миром

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Появившийся голым на церемонии открытия Олимпиады в Париже актер Филипп Катерин извинился перед зрителями, которых мог обидеть его образ. Об этом сообщает CNN France.
Актер исполнял роль древнегреческого бога Диониса, будучи обнаженным и окрашенным в синий цвет. Катерин выразил свои глубокие сожаления и пояснил, что его выступления трактовали неверно.
Катерин отметил, что выступил почти голым, так как исполняемый им номер символизирует борьбу за мир во всем мире. По его словам, «если бы все были голые, то не было бы войн».
Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.
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«Я был воспитан в христианской религии, и самое прекрасное в ней — это прощение. Поэтому я прошу прощения, если обидел вас», — пояснил актер.
Катерин отметил, что выступил почти голым, так как исполняемый им номер символизирует борьбу за мир во всем мире. По его словам, «если бы все были голые, то не было бы войн».
Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.
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Екатерина Коршунова