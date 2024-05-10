Стратегический участок в Арктике выставили на продажу

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Участок земли на арктическом архипелаге Шпицберген выставили на продажу. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Участок земли размером с Манхэттен геополитического значения продаётся за 300 миллионов евро или 323 миллиона долларов.
По словам журналистов, участок был выставлен на продажу в связи с самым тёплым арктическим летом в 2023 году. В регионе Шпицберген из-за резкого потепления значительно уменьшилось количество морского льда. Последствия потепления, как уточняет агентство, будут крайне выгодны для России, поскольку она получит доступ к дополнительным морским путям после открытия территории.
Ранее в апреле отставной финский генерал, депутат парламента Пекка Товери заявил, что Россия занимает доминирующее положение над НАТО в Арктике, поскольку обладает большей военной силой.
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По словам журналистов, участок был выставлен на продажу в связи с самым тёплым арктическим летом в 2023 году. В регионе Шпицберген из-за резкого потепления значительно уменьшилось количество морского льда. Последствия потепления, как уточняет агентство, будут крайне выгодны для России, поскольку она получит доступ к дополнительным морским путям после открытия территории.
Ранее в апреле отставной финский генерал, депутат парламента Пекка Товери заявил, что Россия занимает доминирующее положение над НАТО в Арктике, поскольку обладает большей военной силой.
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Анастасия Чинкова