В США назвали претензии на шельф в Арктике захватом территории

Глава административно-бюджетного управления американской администрации Шаланда Янг сообщила, что американское правительство в этом месяце может столкнуться с частичной приостановкой работы, так как Белый дом и конгресс по-прежнему не договорились об уровне расходов на текущий год. Об этом Янг рассказала в рамках семинара для прессы, организованном на площадке газеты Christian Science Monitor.