В США назвали претензии на шельф в Арктике захватом территории

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Журналист из Bloomberg Лиам Деннинг описал претензии США на арктические территории как попытку захвата земель. Такую точку зрения он высказал в своей статье, опубликованной на портале агентства.
По его мнению, это заявление является тревожным сигналом для всего мирового сообщества.
В конце прошлого года США заявили о расширении своих прав на континентальный шельф, охватывающий приблизительно миллион квадратных километров в Арктике и Беринговом море. Такие земли также претендуют Россия и Канада.
Американские эксперты считают, что США могут столкнуться с Россией именно в этом регионе, учитывая последние усилия страны по активизации своей деятельности в арктической зоне.
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Артем Кузьмин