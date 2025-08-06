Житель дагестанского села насмерть забил знакомого во время конфликта
В дагестанском селе Чонтаул произошла трагедия — во время ссоры мужчина убил своего знакомого. Об этом сообщает Mash.
Инцидент случился накануне возле строящейся автомойки, где собралась компания местных жителей. Между 31-летним мужчиной и его знакомым вспыхнул конфликт. В ходе перепалки первый дважды ударил оппонента ножом в грудь.
Ситуация усугубилась, когда один из присутствующих достал травматическое оружие. В результате стрельбы ранения получили двое человек.
Подозреваемого в убийстве задержали правоохранители. В отношении него возбуждено уголовное дело, ведется расследование обстоятельств произошедшего.
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