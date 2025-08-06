Житель дагестанского села насмерть забил знакомого во время конфликта

06 августа 2025, 14:15

Мужчина смертельно ранил знакомого во время ссоры в селе Дагестана

Фото: istockphoto/Michael Nesterov

В дагестанском селе Чонтаул произошла трагедия — во время ссоры мужчина убил своего знакомого. Об этом сообщает Mash.