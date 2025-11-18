Врач раскрыла, как вечерний просмотр соцсетей уничтожает сон
Врач Аль-Терк: гаджеты перед сном приводят к утренней усталости
Использование смартфона в вечернее время ухудшает сон и приводит к утренней усталости. Об этом предупредила врач-офтальмолог «СМ-Клиника» Гунва Аль-Терк.
Она пояснила, что длительное воздействие света от экранов в вечерние часы негативно влияет на зрение и на качество сна, поскольку в темноте вырабатывается основной гормон, отвечающий за чувство сонливости, мелатонин.
«Когда на сетчатку глаза попадает свет, особенно синий спектр, выработка мелатонина подавляется. Экраны гаджетов излучают именно этот спектр. В результате мозг получает сигнал, что еще день, даже если за окном давно ночь. Человек ложится спать позже, засыпает дольше, а сон становится поверхностным и не приносит должного отдыха», — рассказала Аль-Терк «Газете.Ru».
Она уточнила, что использование гаджетов перед сном сокращает продолжительность фазы глубокого сна на 20–30%. От этого утром человек чувствует себя разбитым, даже если поспал необходимые восемь часов.
Аль-Терк посоветовала ограничить использование смартфона до одного-двух часов в день, а вечером призвала почитать книгу, принять тёплый душ или послушать расслабляющую музыку.
В свою очередь врач-невролог Военно-медицинской академии РФ Павел Хорошев отметил в разговоре с Общественной Службой Новостей, что перед сном можно просто закрыть глаза и в деталях вспомнить прошедший день.
«Самый лучший способ заснуть — посмотреть свой день как фильм с момента пробуждения и до самого вечера. Как правило, если люди скрупулезно этим занимаются, не пытаясь подменить забытые фрагменты тем, что происходило с ними в другие дни, то засыпают они, не дойдя даже до 11-13 часов», — сказал врач.
Телефон перед сном вызывает стресс и отнимает бесценные часы сна, что заставляет человека «глупеть драматически стремительно», заключил Хорошев.