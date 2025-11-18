Врач раскрыла, как вечерний просмотр соцсетей уничтожает сон

18 ноября 2025, 14:56

Врач Аль-Терк: гаджеты перед сном приводят к утренней усталости

Фото: iStock/Valerii Apetroaiei

Использование смартфона в вечернее время ухудшает сон и приводит к утренней усталости. Об этом предупредила врач-офтальмолог «СМ-Клиника» Гунва Аль-Терк.





Она пояснила, что длительное воздействие света от экранов в вечерние часы негативно влияет на зрение и на качество сна, поскольку в темноте вырабатывается основной гормон, отвечающий за чувство сонливости, мелатонин.





«Когда на сетчатку глаза попадает свет, особенно синий спектр, выработка мелатонина подавляется. Экраны гаджетов излучают именно этот спектр. В результате мозг получает сигнал, что еще день, даже если за окном давно ночь. Человек ложится спать позже, засыпает дольше, а сон становится поверхностным и не приносит должного отдыха», — рассказала Аль-Терк «Газете.Ru».

«Самый лучший способ заснуть — посмотреть свой день как фильм с момента пробуждения и до самого вечера. Как правило, если люди скрупулезно этим занимаются, не пытаясь подменить забытые фрагменты тем, что происходило с ними в другие дни, то засыпают они, не дойдя даже до 11-13 часов», — сказал врач.