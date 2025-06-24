Белорусские инвесторы реализуют в Подмосковье шесть проектов на 7 млрд рублей
Шесть инвестиционных проектов с привлечением белорусского капитала планируется реализовать в Московской области в 2025-2026 годах. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
«К 2027 году планируется реализовать в регионе шесть проектов с участием белорусских инвесторов. Суммарный объём инвестиций оценивается в 7 млрд рублей. В результате в регионе появится около 1 тыс. рабочих мест», – уточнила зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.В этом году в Воскресенске, например, открылся кабельный завод «Белтелекабель», где каждый год будут выпускать 30 тыс. км оптоволокна и кабеля связи. Компания получила землю без проведения торгов и льготный заём от Фонда развития промышленности Московской области на 150 млн рублей. Предприятие заключило договор с Воскресенским колледжем о профессиональной подготовке кадров.
В ведомстве назвали Белоруссию крупным торговым партнёром Московской области, который занимает второе место по общему объёму товарооборота. В свою очередь, Подмосковье экспортирует в страну мясо и полуфабрикаты, печенье, шоколад, электрооборудование, одежду, пластмассы, резину, автозапчасти, стекло, фармацевтику, пиломатериалы и косметику.