Стройготовность поликлиники на тысячу посещений в смену в Ленинском округе достигла 65%

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Поликлинику для взрослых и детей, рассчитанную на 1000 посещений за одну смену, возводят в ЖК «Пригород Лесное» на территории Ленинского городского округа, работы начались год назад, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 65 процентов, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Сейчас идёт возведение конструкции надземной части, ведутся кладочные работы, монтаж кровли, а также устройство наружных сетей», — говорится в сообщении.Общая площадь четырёхэтажного здания составит около семи с половиной тысяч квадратных метров. Блоки для детей и взрослых, каждый из которых рассчитан на приём до 500 пациентов в смену, будут изолированы друг от друга.
Читайте также:
Воробьёв анонсировал открытие нового здания поликлиники в Лобне в начале 2025 года
Воробьёв проверил ход строительства лицея «Авиатика» в Лобне
Строительная готовность школы на 1,1 тыс. мест в Климовске достигла 20%
Лев Каштанов