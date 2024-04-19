Строительная готовность школы на 1,1 тыс. мест в Климовске достигла 20%

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Школу, рассчитанную на 1100 учеников, возводят в подольском микрорайоне Климовск, в настоящее время выполнена пятая часть работ, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«На объекте ведутся монолитные работы на уровне второго этажа, а также обустройство наружных инженерных сетей. Строительная готовность школы составляет 20%. На площадке работают 140 человек, задействовано шесть единиц техники», — говорится в сообщении.Согласно проекту, здание будет четырёхэтажным, его общая площадь составит более 17,2 тыс. квадратных метров. Учебное заведение будет разделено на блоки для младшей, основной и старшей школы. Там будут обустроены кабинеты, лаборатории, а также помещения для проектной деятельности и внеклассного образования, библиотечно-информационный центр, спортзалы и актовый зал на 400 зрителей, столовая с кухней и офисная зона для учителей и администрации.
Завершить строительство планируется до конца текущего года.
Читайте также:
В Химках построят современный жилой район с тремя детсадами, школой и поликлиникой
В красногорском ЖК «Город в лесу» открылся детский сад
В Щёлкове завершают многолетнее строительство стадиона для игры в регби
Лев Каштанов