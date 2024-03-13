Стройплощадку многопрофильной больницы в Балашихе обеспечили электричеством

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Надёжное электроснабжение обеспечили для строительной площадки на улице Корнилаева в балашихинском микрорайоне Железнодорожный, где возводят многопрофильную областную больницу, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
«Для подключения стройплощадки к электросетям специалисты компании «Мособлэнерго» построили кабельную линию от трансформаторной подстанции ТП-5084. Протяжённость новой кабельной линии составила 200 метров», — говорится в сообщении.Новое медучреждение станет одним из самых масштабных в Московской области. Там смогут получить помощь свыше 1100 пациентов от специалистов 26 профилей, включая кардиологов, урологов, травматологов, хирургов и пр.
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